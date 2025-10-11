október 11., szombat

Csillagok háborúja

1 órája

Az Erő legyen veled! A Star Wars Sopronban kelt életre

A Liszt központban hétvégén megelevenedik A Star Wars világa, hiszen egészen vasárnap 17 óráig kicsik és nagyok együtt utazhatnak el a messzi-messzi galaxisba.

Varga Henrietta

A látogatók igazi interaktív űrkalandban vehetnek részt. A Star Wars tematikájú díszletek és installációk között sétálva úgy érezhetjük, mintha bármelyik pillanatban felbukkanna R2-D2 vagy Darth Vader, vagy akár Lea hercegnő.

Star Wars világa a Liszt központban elevenedik meg a hétvégén. Fotó: Varga Henrietta

A videójáték teremben időutazás vár minden játékrajongóra – a klasszikus konzoloktól egészen a legújabb VR élményekig. Olyan legendás játékokat lehet kipróbálni, mint a Shadows of the Empire, az Episode I, a Battlefront vagy a Fallen Order.

Fotó: Varga Henrietta

Az „analóg hősök” sem maradnak program nélkül: egyedi tervezésű, kizárólag itt kipróbálható Star Wars társasjátékok várják a látogatókat – például a Star Wars Quoridor, a páros kirakósok és a „Császár hatalma” logikai játék.

Fotó: Varga Henrietta

A látványos kiállítás mellett a színházteremben egész napos programok szórakoztatják a közönséget: előadások, dokumentumfilmek, kvízek és beszélgetések várják az érdeklődőket, melyek során a látogatók betekintést nyerhetnek az elmúlt ötven év Star Wars-történetébe, egészen a 70-es évek elejéig, amikor minden elkezdődött.

Fotó: Varga Henrietta

És persze nem maradhat el a fotófal, ahol mindenki megörökítheti magát a galaxis hőseiként – akár Jedi-lovagként, akár a Sötét Oldal bátor követőjeként.

Fotó: Varga Henrietta

 

 

