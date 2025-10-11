Az Erő legyen veled! A Star Wars Sopronban kelt életre

A látogatók igazi interaktív űrkalandban vehetnek részt. A Star Wars tematikájú díszletek és installációk között sétálva úgy érezhetjük, mintha bármelyik pillanatban felbukkanna R2-D2 vagy Darth Vader, vagy akár Lea hercegnő.

A videójáték teremben időutazás vár minden játékrajongóra – a klasszikus konzoloktól egészen a legújabb VR élményekig. Olyan legendás játékokat lehet kipróbálni, mint a Shadows of the Empire, az Episode I, a Battlefront vagy a Fallen Order.

Az „analóg hősök” sem maradnak program nélkül: egyedi tervezésű, kizárólag itt kipróbálható Star Wars társasjátékok várják a látogatókat – például a Star Wars Quoridor, a páros kirakósok és a „Császár hatalma” logikai játék.

A látványos kiállítás mellett a színházteremben egész napos programok szórakoztatják a közönséget: előadások, dokumentumfilmek, kvízek és beszélgetések várják az érdeklődőket, melyek során a látogatók betekintést nyerhetnek az elmúlt ötven év Star Wars-történetébe, egészen a 70-es évek elejéig, amikor minden elkezdődött.

És persze nem maradhat el a fotófal, ahol mindenki megörökítheti magát a galaxis hőseiként – akár Jedi-lovagként, akár a Sötét Oldal bátor követőjeként.