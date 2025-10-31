Profi spórolási trükkök a fűtésszezonra, hogy ne érjenek minket váratlan meglepetések

A fűtés az egyik legnagyobb tétel a háztartási kiadások között, különösen a késő őszi, téli és kora tavaszi hónapokban. Profi spórolási trükköket mutatunk a fűtésszezonra.

Forrás: NOGUCHI

Spórolási trükkök, ezeket érdemes megfogadni

Ha a termosztáton csak egyetlen fokot lejjebb tekerünk a hőmérsékleten, az akár 6-10 százalékos megtakarítást jelenthet a fűtési költségekben. A nappali hőmérsékletét érdemes 20-21 fokra beállítani, míg a hálószobában akár 18 fok is elegendő lehet. Egy vastag pulóver és meleg zokni viselésével könnyedén kompenzálhatjuk az alacsonyabb hőmérsékletet, miközben jelentősen csökkentjük az energiafogyasztást. A szervezetünknek egyébként is könnyebb alkalmazkodnia a fokozatos hőmérséklet-változásokhoz, így nem csak a pénztárcánk, hanem az egészségünk is jól jár ezzel a megoldással.

Programozható radiátorfűtés

A radiátorokra szerelhető okosszelepek automatikusan szabályozzák a fűtést a napi rutinunkhoz igazítva. Beállíthatók úgy, hogy napközben, távollétünkben alacsonyabb legyen a hőmérséklet, majd hazaérkezés előtt felfűtsenek. Ezzel elkerülhető, hogy üresen fűtsük a lakást, miközben mindenki az irodában vagy az iskolában van. Egyes modellek még azt is figyelik, hogy mikor vagyunk általában otthon, és ehhez igazítják a fűtést. A beruházás néhány tízezer forinttól indul, de az energiamegtakarítás révén hamar megtérülhet.

Filléres szigetelés

Az ablakszigetelő szalagok és ajtótömítések egyszerű, költséghatékony megoldást jelenthetnek a hőveszteség csökkentésére. Pár ezer forintból beszerezhetők ezek a kiegészítők, amelyek évekig segíthetnek, hogy a meleg ne szökjön ki a lakásból. A vastagabb függönyök használata szintén sokat segíthet: éjszakára érdemes behúzni őket a hő benntartása érdekében, nappal pedig kihúzni, hogy a napfény természetes módon melegítse az otthonunkat. A sötétítő függönyök különösen jó szolgálatot tehetnek ebben, mivel extra szigetelő réteget képeznek az ablakok előtt.

Hatékony szellőztetés

A tartósan nyitva hagyott ablak jelentős energiapazarlást jelent, mivel a beáramló hideg levegő miatt a fűtésnek folyamatosan dolgoznia kell. Helyette válasszuk a rövid, intenzív átfúvatást: nyissunk ki minden ablakot 5-10 percre, majd zárjuk be őket. Így a levegő kicserélődik, de a falak és a bútorok nem hűlnek ki, ami azt jelenti, hogy nem kell újra felmelegíteni az egész lakást. Ez a módszer különösen reggel és este ajánlott, amikor a levegő egyébként is hűvösebb.