Kisalföld Kert Mestere | Kertészkedési tanácsok Nagykutasi Viktortól

39 perce

Tujavész után - 5 tuti sövény, amit érdemes telepíteni - Tippek a Kisalföld Kert Mesterétől - videó

A Kisalföld Kert Mestere azoknak segít, akik a tujáikat kénytelenek lecserélni, és sövényt alakítanak ki a kertjükbe. A sövény ültetése odafigyelést igényel.

Kisalföld.hu

Mi az a növény, amit el tudunk ültetni és ami gyakorlatilag sövényként, vagy akár zárt falként szolgál kertünkben? Nagykutasi Viktor kertész öt növényt mutat be, amelyek jól viselik a klímát és minimális növényvédelemmel, öntözéssel és tápanyag pótlással a kert dísze lehet. Kisalföld Kert Mestere tanács: a sövény ültetése is odafigyelést igényel!

sövény ültetése
Nagykutasi Viktor kertész-szakértőnk:  A sövény ültetése után a növény gondozása, nyírása is fontos

Örökzöld lonc

Az örökzöld lonc télen, nyáron ugyanazzal a lombszínnel rendelkezik. Támaszték mellett akár másfél méteresre is megnő. Évente többször érdemes nyírni, mert nagyon erősen növekszik. Kerti elemek vagy vízóra akna eltüntetésére nagyon jó választás. Szereti napsütést, nagy vízigényű, de azt meghálálja – mondta szakértőnk.

A sövény ültetése - videó Nagykutasi Viktor szakértővel

Örökzöld fagyal

A fagyalból az utóbbi években a színes és tarka levelű változatok terjedtek el. A fagyalsövény már a hatvanas években megjelent a kertépítésben. Alapesetben évi háromszor érdemes nyírni a nagyon jól nevelhető növényt, amely másfél-két méteresre nő. Az újabban megjelent tarkalevelű változatokkal egész évben színes falat tudunk varázsolni – emelte ki Nagykutasi Viktor

Tujavész után - 5 tuti sövény, amit érdemes telepíteni - Tippek a Kisalföld Kert Mesterétől

Korallberkenye

A korallberkenyék is népszerű növények. A törpe változatuk 40-60 centiméter magasra, az erősebbek akár másfél méterre is megnőnek: ennél magasabbra nem érdemes növeszteni, mert szétnyílik a növény. Előnye, hogy a növekedési időszakában piros levélzettel rendelkezik. Különösebb növénybetegsége nincs.

Babér

Számos változata ismert babérnak, például a Novita, ami egy nagyon erős növekedésű, nagy levélzettel rendelkező fajta, akár centiméter magasra is képes nőni egy év alatt. Az elmúlt években különböző gombabetegségek támadták meg. A babér könnyen kezelhető növény, a gyorsan növő változataiból akár három-négy méter magas sövényünk is lehet. 

Leyland-ciprus

A tuják leváltására legalkalmasabb növény a Leyland-ciprus -emelte ki a szakértő, amely nagyon gyorsan nő, évente 60-80 centimétert is. Kis méretben nem mutatós a növény, de a harmadik évtől gyakorlatilag már falként tudjuk kezelni. Ideális esetben két-két és fél méteres sövényt érdemes nevelni, amelyet egy évben egyszer elegendő nyírni. Meszes talajon nem érzi jól, v vizet természetesen meghálálja. Különösebb betegsége még nincs – mondta Nagykutasi Viktor.

Kisalföld Kert Mestere - Tanácsok kertészkedőknek

 

Kisalföld Kert Mestere | Kertészkedési tanácsok Nagykutasi Viktortól

