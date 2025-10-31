Tujavész után - 5 tuti sövény, amit érdemes telepíteni - Tippek a Kisalföld Kert Mesterétől - videó

Mi az a növény, amit el tudunk ültetni és ami gyakorlatilag sövényként, vagy akár zárt falként szolgál kertünkben? Nagykutasi Viktor kertész öt növényt mutat be, amelyek jól viselik a klímát és minimális növényvédelemmel, öntözéssel és tápanyag pótlással a kert dísze lehet. Kisalföld Kert Mestere tanács: a sövény ültetése is odafigyelést igényel!

Nagykutasi Viktor kertész-szakértőnk: A sövény ültetése után a növény gondozása, nyírása is fontos

Örökzöld lonc

Az örökzöld lonc télen, nyáron ugyanazzal a lombszínnel rendelkezik. Támaszték mellett akár másfél méteresre is megnő. Évente többször érdemes nyírni, mert nagyon erősen növekszik. Kerti elemek vagy vízóra akna eltüntetésére nagyon jó választás. Szereti napsütést, nagy vízigényű, de azt meghálálja – mondta szakértőnk.

A sövény ültetése - videó Nagykutasi Viktor szakértővel

Örökzöld fagyal

A fagyalból az utóbbi években a színes és tarka levelű változatok terjedtek el. A fagyalsövény már a hatvanas években megjelent a kertépítésben. Alapesetben évi háromszor érdemes nyírni a nagyon jól nevelhető növényt, amely másfél-két méteresre nő. Az újabban megjelent tarkalevelű változatokkal egész évben színes falat tudunk varázsolni – emelte ki Nagykutasi Viktor