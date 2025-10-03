Sörön innen, díjakon túl – sikerrel zárult a II. Pannonhalmi Sörmustra - fotók

A rendezvény célja idén is az volt, hogy bemutassa a sörkészítés hagyományait és újdonságait, valamint lehetőséget adjon az ország házi sörfőzőinek bemutatkozásra. A megmérettetésre több tucat sör érkezett, négy hivatalos kategóriában.

Sörkóstolók, történelmi előadások és baráti beszélgetések színesítették a programot.

Fotó: II. Pannonhalmi Sörmustra

A négy hivatalos kategóriában a következő főzők bizonyultak a legjobbnak:

● Hazy IPA / IPA / APA (14 nevezett tétel) Vámos Bence – PannonHaze (21C: Hazy IPA)

● Belga & Brit sörök (17 nevezett tétel) Kovács Norbert – Monoculus (26A: Belgian Single)

● Láger és Hibrid sörök (18 nevezett tétel) Kerekes Norbert – Mezzoszoprán (7B: Altbier)

● Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök (15 nevezett tétel) Gyuró Gábor – Gimme' Some Salt Baby (23G: Gose)

A zsűri döntése alapján az esemény Best of Show – Beer díját is kiosztották, amelyet Vámos Bence vihetett haza a PannonHaze nevű sörével.