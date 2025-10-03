1 órája
Sörön innen, díjakon túl – sikerrel zárult a II. Pannonhalmi Sörmustra - fotók
Szeptember 27-én a pannonhalmi Porta Látogatóközpont adott otthont a II. Pannonhalmi Sörmustrának, ahol házi sörfőzők, sörkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők találkozhattak. A napsütéses őszi hétvége tökéletes hátteret biztosított a szakmai és közösségi élményeknek: sörkóstolók, történelmi előadások és baráti beszélgetések színesítették a programot.
A rendezvény célja idén is az volt, hogy bemutassa a sörkészítés hagyományait és újdonságait, valamint lehetőséget adjon az ország házi sörfőzőinek bemutatkozásra. A megmérettetésre több tucat sör érkezett, négy hivatalos kategóriában.
A négy hivatalos kategóriában a következő főzők bizonyultak a legjobbnak:
● Hazy IPA / IPA / APA (14 nevezett tétel) Vámos Bence – PannonHaze (21C: Hazy IPA)
● Belga & Brit sörök (17 nevezett tétel) Kovács Norbert – Monoculus (26A: Belgian Single)
● Láger és Hibrid sörök (18 nevezett tétel) Kerekes Norbert – Mezzoszoprán (7B: Altbier)
● Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök (15 nevezett tétel) Gyuró Gábor – Gimme' Some Salt Baby (23G: Gose)
A zsűri döntése alapján az esemény Best of Show – Beer díját is kiosztották, amelyet Vámos Bence vihetett haza a PannonHaze nevű sörével.
Fotók: II. Pannonhalmi Sörmustra
Sörtörténelem a hordókon túl
A sörverseny mellett Dr. Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) és Dr. Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Levéltár) előadásai révén a résztvevők bepillantást nyerhettek a hazai sörkultúra gyökereibe. Az apátsági és püspöki birtokok egykori sörfőzési gyakorlatai nemcsak szakmai, de kulturális érdekességként is nagy érdeklődést váltottak ki.
Közösség és élmény
A II. Pannonhalmi Sörmustra idén is bizonyította, hogy a sör több mint ital: közösségi élmény, hagyomány és innováció találkozási pontja. A szervezők célja, hogy a Pannonhalmi Sörmustra hosszú távon a hazai házi sörfőzők egyik kiemelt találkozóhelyévé váljon.