Sörmustra után

1 órája

Sörön innen, díjakon túl – sikerrel zárult a II. Pannonhalmi Sörmustra - fotók

Címkék#II Pannonhalmi Sörmustra#Pannonhalmi Főapátsági Levéltár#sörverseny#díj#hagyomány

Szeptember 27-én a pannonhalmi Porta Látogatóközpont adott otthont a II. Pannonhalmi Sörmustrának, ahol házi sörfőzők, sörkedvelők és a kultúra iránt érdeklődők találkozhattak. A napsütéses őszi hétvége tökéletes hátteret biztosított a szakmai és közösségi élményeknek: sörkóstolók, történelmi előadások és baráti beszélgetések színesítették a programot.

Kisalföld.hu

A rendezvény célja idén is az volt, hogy bemutassa a sörkészítés hagyományait és újdonságait, valamint lehetőséget adjon az ország házi sörfőzőinek bemutatkozásra. A megmérettetésre több tucat sör érkezett, négy hivatalos kategóriában.

Sörkóstolók, történelmi előadások és baráti beszélgetések színesítették a programot.
Fotó: II. Pannonhalmi Sörmustra 

A négy hivatalos kategóriában a következő főzők bizonyultak a legjobbnak:

● Hazy IPA / IPA / APA (14 nevezett tétel) Vámos Bence – PannonHaze (21C: Hazy IPA)

● Belga & Brit sörök (17 nevezett tétel) Kovács Norbert – Monoculus (26A: Belgian Single)

● Láger és Hibrid sörök (18 nevezett tétel) Kerekes Norbert – Mezzoszoprán (7B: Altbier)

● Gyümölcsös, fűszeres, gyógynövényes, zöldséges és savanyított sörök (15 nevezett tétel) Gyuró Gábor – Gimme' Some Salt Baby (23G: Gose)

A zsűri döntése alapján az esemény Best of Show – Beer díját is kiosztották, amelyet Vámos Bence vihetett haza a PannonHaze nevű sörével.

Sörön innen, díjakon túl – sikerrel zárult a II. Pannonhalmi Sörmustra

Fotók: II. Pannonhalmi Sörmustra

Sörtörténelem a hordókon túl

A sörverseny mellett Dr. Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) és Dr. Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Levéltár) előadásai révén a résztvevők bepillantást nyerhettek a hazai sörkultúra gyökereibe. Az apátsági és püspöki birtokok egykori sörfőzési gyakorlatai nemcsak szakmai, de kulturális érdekességként is nagy érdeklődést váltottak ki.

Közösség és élmény

A II. Pannonhalmi Sörmustra idén is bizonyította, hogy a sör több mint ital: közösségi élmény, hagyomány és innováció találkozási pontja. A szervezők célja, hogy a Pannonhalmi Sörmustra hosszú távon a hazai házi sörfőzők egyik kiemelt találkozóhelyévé váljon.

