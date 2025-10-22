31 perce
Gyermekkori álomból valóság - Podcast Junior Prima díjas rádiós vezetőszerkesztővel
A minap beszámoltunk róla, hogy Győr-Moson-Sopron újabb kiemelkedő fiatal szakemberrel büszkélkedhet. Az idei Junior Prima díjátadón az ismeretterjesztés és média kategóriában a töltéstavai születésű Somody Evelint, a Trend FM vezető szerkesztőjét is elismerték. Podcast műsorunkban részletesen mesél a szakmai tapasztalatairól és pályája szépségeiről, nehézségeiről. Miért érdemes ma médiaszakembernek állni?
Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. Nemrégiben Somody Evelin töltéstavai származású, egykori gárdonyis, majd kazinczys diák érdemelte ki a díjat, melynek kapcsán Hét embere interjút is olvashattak már. Ezúttal podcast műsorunkban mesélt arról, hogyan élte meg első cikkének megjelenését és miként jutott el lépcsőfogról lépcsőfokra a rangos elismerésig.
Somody Evelin első írása a Kisalföldben jelent meg
- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.
Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.
Azonban a vezető szerkesztői pozícióig nagyon hosszú út vezetett...
Hallgassa meg Somody Evelinnel készített podcast beszélgetésünket, amiben tanácsot ad a még pályakezdő fiataloknak is, akik épp nagy döntés előtt állnak.
