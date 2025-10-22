Gyermekkori álomból valóság - Podcast Junior Prima díjas rádiós vezetőszerkesztővel

Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. Nemrégiben Somody Evelin töltéstavai származású, egykori gárdonyis, majd kazinczys diák érdemelte ki a díjat, melynek kapcsán Hét embere interjút is olvashattak már. Ezúttal podcast műsorunkban mesélt arról, hogyan élte meg első cikkének megjelenését és miként jutott el lépcsőfogról lépcsőfokra a rangos elismerésig.

Somody Evelin töltéstavai születésű, tanulmányait Győrben kezdte, majd az egyetem elvégzése után újságíróként kezdte a szakmát.

Fotó: Csapó Balázs

Somody Evelin első írása a Kisalföldben jelent meg

- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.

Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.

Azonban a vezető szerkesztői pozícióig nagyon hosszú út vezetett...

Hallgassa meg Somody Evelinnel készített podcast beszélgetésünket, amiben tanácsot ad a még pályakezdő fiataloknak is, akik épp nagy döntés előtt állnak.