október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
kisalfold.hu podcast

1 órája

Gyermekkori álomból valóság - Podcast Junior Prima díjas rádiós vezetőszerkesztővel

Címkék#Győr#kisalfold.hu podcast#Somody Evelin#Hét ember#Junior Prima Díjas#díj

A minap beszámoltunk róla, hogy Győr-Moson-Sopron újabb kiemelkedő fiatal szakemberrel büszkélkedhet. Az idei Junior Prima díjátadón az ismeretterjesztés és média kategóriában a töltéstavai születésű Somody Evelint, a Trend FM vezető szerkesztőjét is elismerték. Podcast műsorunkban részletesen mesél a szakmai tapasztalatairól és pályája szépségeiről, nehézségeiről. Miért érdemes ma médiaszakembernek állni?

Simon Roberta

Junior Prima Díjjal ismernek el minden harminc év alatti tehetséget, akik kiemelkedő szakmai teljesítményükkel példát mutatnak, és munkájukkal gazdagítják a magyar médiavilágot. Nemrégiben Somody Evelin töltéstavai származású, egykori gárdonyis, majd kazinczys diák érdemelte ki a díjat, melynek kapcsán Hét embere interjút is olvashattak már. Ezúttal podcast műsorunkban mesélt arról, hogyan élte meg első cikkének megjelenését és miként jutott el lépcsőfogról lépcsőfokra a rangos elismerésig.

Somody Evelin
Somody Evelin töltéstavai születésű, tanulmányait Győrben kezdte, majd az egyetem elvégzése után újságíróként kezdte a szakmát. 
Fotó: Csapó Balázs

Somody Evelin első írása a Kisalföldben jelent meg

- Néhány soros beszámolót publikáltam az egyik osztálykirándulásról, akkor még a Gárdonyi Géza Általános Iskolába jártam. Az osztályfőnökömnek az ötlete volt, ha már annyira mondogatom, hogy újságíró szeretnék lenni, miért nem írok egyet a megyei napilapba.

Evelin elmondta, hogy amikor meglátta a néhány soros írását, olyan érzés kerítette hatalmába, amiből rögtön érezte, hogy ezt a pályát szeretné választani később. Már kisiskolásként tervezte, hogy később milyen egyetemre megy és mi kell még ahhoz, hogy megvalósítsa az álmát.

Azonban a vezető szerkesztői pozícióig nagyon hosszú út vezetett...

Hallgassa meg Somody Evelinnel készített podcast beszélgetésünket, amiben tanácsot ad a még pályakezdő fiataloknak is, akik épp nagy döntés előtt állnak.

 

kisalfold.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu