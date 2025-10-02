39 perce
Tárt karokkal várja a betelepülőket Sokorópátka: a hely, ahol mindenki véleménye, ötlete számít - fotók
"Hogyha meg tudod álmodni, meg is tudod tenni " – ez Bassák Attilának, Sokorópátka polgármesterének a szlogenje. Hogy tud álmodni és meg is teszi, azt láttuk, miközben végigjártuk vele és Vajda Péter alpolgármesterrel a csodálatos kis falu, Sokorópátka utcáit.
Sokorópátka Győrtől 28 kilométerre délre helyezkedik el, a Sokorói-dombság, a Bakony egyik északi nyúlványa mentén. A dombság három nagy völgyének egyike a Sokorói-völgy, ennek az utolsó települése Sokorópátka. A vármegye leghosszabb kiterjedésű falui közé tartozik, belterülete északnyugat-délkeleti irányban több mint 5 kilométer, teljes közigazgatási területe ugyanebben az irányban meghaladja a 7 kilométert. Ha végiggurulunk a falun, békesség, nyugalom, rendezettség és temérdek virág tűnik fel. Itt-ott még állnak a kapuk előtti kispadok, amelyeken el lehet beszélgetni a világ dolgairól. A település központjában a polgármesteri hivatal közelében egy épületben szinte mindent meg lehet találni. A gyógyszertárt, az orvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot, a polgárőröket, a baba-mama, az őszidők nyugdíjas, az ifjúsági klubot, konditermet.
Sokorópátkán élni jó
– Mi úgy gondoljuk, Sokorópátkán jó élni. Jelenleg a falu lélekszáma 1100, de a 65 év felettiek száma mintegy 250 körül van. Jó lenne, ha bővülne a lakosság száma. A település fekvése, adottságai nagyon jók. Sokfelé találhatók eladó telkek, akinek tetszik a völgyben, akinek tetszik a magasabb hely, a domboldalon, vagy a tetején választhat ingatlant magának. Vannak nagyon szép panorámás telkek a faluban, az önkormányzat pedig 200 ezer forinttal támogatja az első lakáshoz jutókat. Az is előnyös, hogy a telkek például még féláron vannak a szomszéd településekhez képest, mert kissé messzebb vagyunk Győrtől. Valakinek ez már nagyon messze van, de azt a nyugalmat, ami itt van, azt nem lehet megfizetni. Van, akinek megéri az utazás a nyugodt életért. Bár a település nincs benne a Falusi CSOK-ban, de minden infrastruktúra rendelkezésre áll és egy összetartó közösség is. Most jó lehetőség a fix 3 százalékos Lakáshitel Program az első lakáshoz jutáshoz. Egy ilyen kis településen az is előnyös, hogy gyorsan lehet információt szerezni arról, ki vállal egy-egy munkát, ami nem kis segítség egy építkezésnél, arról nem is beszélve, hogy segítőkészek az emberek. Biztonságos is a falu, mert odafigyelnek egymásra és a polgárőrség is jól működik, de azért kamerarendszerre is nyújtottunk be pályázatot. A köztéri lámpák izzóinak cseréjével pedig világosabb és energiatakarékosabb lehet a világítás – sorolta Bassák Attila, milyen előnyei vannak szeretett településének.
Persze másfajta támogatást is tudnak adni, például az önkormányzat vásárolja meg az első osztályosok tanszerét, a Víg Zoltán alapítvány pedig a sokorópátkai általános iskola kiemelkedően tehetséges, illetve az arra rászoruló tanulóit támogatja. Fontosnak tartják, hogy jól működjön az önkormányzat kapcsolata az óvodával, bölcsődével és az iskolával is. Meghatározza egy falu életét, hogy ha ezek jól működnek. Az óvodában két csoport működik 57 fővel, a bölcsiben 8-10 gyereket tudnak elhelyezni, az iskola létszáma pedig 105 fő körül alakul.
Életük legjobb döntése volt a letelepedés
A településen körülnézve több helyen láttunk építkezést. Az egyik család Budapestről költözött Sokorópátkára. Hogyan találtak rá a falura? – kérdeztük az udvaron tevékenykedő házigazdát.
– Két családot is régóta ismerünk a faluban. Bár szerettem a környéket, de soha nem gondoltam arra, hogy ide költözzünk. Szívem szerint messzebb mentem volna, de miután megismertem és elvettem a feleségemet, a gyereknevelés szempontjából azt tartottuk a leglényegesebbnek, hogy minél természetesebb közeget biztosítsunk a családunknak. Aztán a barátom küldött egy újsághirdetést egy eladó házról. Másnap már itt voltunk, megnéztük és harmadnap meg is állapodtunk, hogy megvesszük. Sajnos egy kis idő múltán az eladó elállt az üzlettől, viszont mi addigra annyira beleéltük magunkat, hogy a pesti ingatlanunkat eladtuk. Akkor eszembe jutott egy építész barátom, akivel megbeszéltem, hogy építenék egy házat, így elkezdtünk telkeket nézni. Három éve megvásároltuk és azóta építjük a házunkat. A nagyfiúnk két éves elmúlt, a kicsi lány egy hónapos, de még szeretnének 1-2 gyereket. Arra törekszünk, hogy amit csak lehet, megtermeljünk magunknak. Életünk legjobb döntése volt ide költözni – jelentette ki Mátrahegyi László.
Mire lehet büszke Sokorópátka?
Vajon mire lehet büszke a település, mivel tudja még idecsalogatni az embereket?
– A település értékeire, hagyományaira építettek elődeim. Amikor 2019-ben átvettük a falu vezetését, ezt kissé újraépítettük, új alapokra helyeztük. Itt van például a Zarándokmise, amit Vajda Péter alpolgármester álmodott meg. A hagyományos búcsú mellett a csíksomlyói mintájára jött az ötlet. Október második hétvégéjén lesz – mondta a polgármester.
– Meg szeretnénk erősíteni a búcsút. Hozzátettünk egy szombati napot, ami rávezet a búcsú napjára. Pénteken van már egy orgonakoncert. A falunap is egy közösség összetartó rendezvény, lehetőség a találkozásra, a beszélgetésre. A fő rendezvényünk azonban most már az Összetartozás napja, ami az idén május 31-én volt. Több ezer embert megmozgató rendezvénnyé nőtte ki magát, messze földről érkeznek – tette hozzá Vajda Péter alpolgármester.
– Amikor átvettük a falu vezetést, úgy gondoltuk, kellene a turizmus, hogy Sokorópátkát megismerjék. Először még megmosolyogtak bennünket, de amikor Péter megálmodta és elmondta a Székelykapu ötletét a Sokorói Tájegység Egyesülésben, mindenki melléállt, hogy csináljuk meg. Azt gondolom, hogy ez nem csak a környékben tette ismertté Sokorópátkát, hanem országosan, de talán a határokon túl is a térképre került – folytatta gondolatait a polgármester.
A világ legnagyobb Székelykapuja Sokorópátkán áll, 2023. június 3-án avatták fel helyi civil összefogásból jött létre. A kezdeményezés híre messzeföldet bejárt, az avatására nem csak a környékről, hanem az egész országból érkeztek. Híre a határon túlra is eljutott. Médiafigyelem is alaposan jutott a kezdeményezésnek.
– Mi csak azt szerettük volna, a Sokorói Tájegység Egyesüléssel, hogy egy kicsit a környéken felfigyeljenek arra, hogy egy kis csapat mit csinál. Azért erősítjük azt az emberek tudatában, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, jöjjön be és beszéljük meg, aztán felkaroljuk és foglalkozunk vele. Mert bármeddig el lehet jutni.
Mi az erőssége a falunak?
– Az nagy fegyvertényünk, hogy szegény önkormányzat vagyunk. Nem vagyunk jó anyagi körülmények között, viszont nagyon erős a közösség, mint ahogy mindig. Az erőnk abban van, hogy ha van valami feladat, akkor számíthatunk mindenkire. Amúgy a pénztelenség nem látszik, mert mindenre adunk. Minden középületünk, óvoda, bölcsőde, iskola, vagy orvosi rendelő, szépen fel van újítva.
- Az öregfiúk focicsapata, akik a polgárőrséget is adják például kimeszelték az egész tornacsarnokot az iskolában,
- a szülők kimeszelték az iskolát a nyári leállásban.
- Az önkormányzat dolgozói az egész óvodát átfestették, a leállási idő alatt a konyhát, a folyosót, meg ahol szükséges volt , azokat a falakat is.
- A sportöltöző úgy újult meg például, hogy egyik vállalkozó adott egy ajtót, egyik másik vállalkozó kettőt, én például egy ablakot.
- Képviselőtársunk, Keinauf Péter azt mondta, hogy ő ezeket beépíti, utána levakol mindent, lejavítja és lefesti a homlokzatot. Tehát az önkormányzatnak annyiba került ez, hogy vettünk négy kanna homlokzatfestéket, az összes többi társadalmi munkába készült el – mondott példát a polgármester az összefogásra.
Ez egy óriási dolog, de ott van a játszótér esete is a Kutassy Parknál, a Pedró Pékség mellett. A felülvizsgálat adott egy hibalistát, majdnem az egészet ki kell cserélni. Megvolt a lista, kaptunk rá egy elég borsos árajánlatot, de az önkormányzat egyik karbantartója tetőfedő, és vállalta az elkészítését. Most már festik, teljesen kész van. Csak az anyagot kellett megcsinálnunk. Igyekszünk mindent szépíteni, mert jó érzés úgy végigmenni a falun, hogy minden rendben van. persze, mindig akad javítanivaló, de ahogy a házaknál, úgy az önkormányzatnál is rendszeresen karban kell tartani mindent, hogy szép legyen, jó legyen látni. Nem csak rendben van, de nagyon sok virág is díszíti. Amerre jár az ember a faluban, virágoznak a kertek, a házak előtt terület, egy egészséges versengés folyik ezen a területen. Ha valaki erre jár, látja: ez egy gondos, rendezett falu, s lehet, hogy beleszeret a településbe.
Mindenki véleménye, ötlete számít
Bassák Attila polgármester és Vajda Péter alpolgármester minden hétfőn 14 órakor egy önkormányzati teán beszéli meg az aktuális feladatokat, majd 15 órától jöhetnek a falu lakói elmondani észrevételeiket, kéréseiket. A képviselő testület tagjai, civil szervezetek vezetői minden hétfőn 15 órától 16 óráig szívesen látnak mindenkit, hogy egy kellemes tea elfogyasztása mellett együtt megvitassák az ötleteteket.
Az önkormányzat más úton is szeretné megismerni a falu fejlődését szolgáló ötleteket és véleményeket. Az alapötlet László József helyi lakostól és Nágel Tamás önkormányzati képviselőtől származik, akiknek meggyőződése, hogy a közös beszélgetések rendkívül fontosak a közösség életében. Ezért a falu vezetésével indítottak egy beszélgetés sorozatot, remélve, hogy idővel minél többen csatlakoznak majd hozzájuk.
Létrehoztak egy e-mail címet ([email protected]), és kihelyeztek egy ötletládát a Polgármesteri Hivatal Öreg utca felőli bejáratához. A hivatal ügyfélfogadási ideje alatt kedden 8 órától 16 óráig állnak mindenki rendelkezésére.