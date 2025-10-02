Tárt karokkal várja a betelepülőket Sokorópátka: a hely, ahol mindenki véleménye, ötlete számít - fotók

Sokorópátka Győrtől 28 kilométerre délre helyezkedik el, a Sokorói-dombság, a Bakony egyik északi nyúlványa mentén. A dombság három nagy völgyének egyike a Sokorói-völgy, ennek az utolsó települése Sokorópátka. A vármegye leghosszabb kiterjedésű falui közé tartozik, belterülete északnyugat-délkeleti irányban több mint 5 kilométer, teljes közigazgatási területe ugyanebben az irányban meghaladja a 7 kilométert. Ha végiggurulunk a falun, békesség, nyugalom, rendezettség és temérdek virág tűnik fel. Itt-ott még állnak a kapuk előtti kispadok, amelyeken el lehet beszélgetni a világ dolgairól. A település központjában a polgármesteri hivatal közelében egy épületben szinte mindent meg lehet találni. A gyógyszertárt, az orvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot, a polgárőröket, a baba-mama, az őszidők nyugdíjas, az ifjúsági klubot, konditermet.

Sokorópátka alpolgármestere Vajda Péter és polgármestere Bassák Attila. - Fotó: Molcsányi Máté

Sokorópátkán élni jó

– Mi úgy gondoljuk, Sokorópátkán jó élni. Jelenleg a falu lélekszáma 1100, de a 65 év felettiek száma mintegy 250 körül van. Jó lenne, ha bővülne a lakosság száma. A település fekvése, adottságai nagyon jók. Sokfelé találhatók eladó telkek, akinek tetszik a völgyben, akinek tetszik a magasabb hely, a domboldalon, vagy a tetején választhat ingatlant magának. Vannak nagyon szép panorámás telkek a faluban, az önkormányzat pedig 200 ezer forinttal támogatja az első lakáshoz jutókat. Az is előnyös, hogy a telkek például még féláron vannak a szomszéd településekhez képest, mert kissé messzebb vagyunk Győrtől. Valakinek ez már nagyon messze van, de azt a nyugalmat, ami itt van, azt nem lehet megfizetni. Van, akinek megéri az utazás a nyugodt életért. Bár a település nincs benne a Falusi CSOK-ban, de minden infrastruktúra rendelkezésre áll és egy összetartó közösség is. Most jó lehetőség a fix 3 százalékos Lakáshitel Program az első lakáshoz jutáshoz. Egy ilyen kis településen az is előnyös, hogy gyorsan lehet információt szerezni arról, ki vállal egy-egy munkát, ami nem kis segítség egy építkezésnél, arról nem is beszélve, hogy segítőkészek az emberek. Biztonságos is a falu, mert odafigyelnek egymásra és a polgárőrség is jól működik, de azért kamerarendszerre is nyújtottunk be pályázatot. A köztéri lámpák izzóinak cseréjével pedig világosabb és energiatakarékosabb lehet a világítás – sorolta Bassák Attila, milyen előnyei vannak szeretett településének.