Sok-sok kisbaba született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 22-én születtek:
Mosonmagyaróváron: Gerendai Lili Anna (Mosonmagyaróvár), Makai Gréta (Dunasziget)
Október 23-án születtek:
Győrben: Tóth Máté (Győr), Horvát Zoé (Győr), Csontos László (Szárföld)
Mosonmagyaróváron: Mihály Marcell (Mosonmagyaróvár)
