Megjöttünk

Sok-sok kisbaba született a napokban Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Fotó: Shutterstock

Október 22-én születtek:

Mosonmagyaróváron: Gerendai Lili Anna (Mosonmagyaróvár), Makai Gréta (Dunasziget)

Október 23-án születtek:

Győrben: Tóth Máté (Győr), Horvát Zoé (Győr), Csontos László (Szárföld)

Mosonmagyaróváron: Mihály Marcell (Mosonmagyaróvár)

 

