58 perce
Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Győrben születtek:
Október 3-án: Molnár Dominik (Bakonypéterd), Koczor Milán (Fehértó), Vizler Anna Borka (Csorna), Kis Liliána (Győr), Bene Alíz Lilien (Győrújbarát)
Október 4-én: Bogdán Olivér (Mezőörs), Csiszár Benett (Győr), Mocsel Nátán Káin (Gyarmat)
Október 5-én: Novák Norbert Márton (Győr)
Mosonmagyaróváron születtek:
Október 5-én: Rigó Soma (Lipót), Viszlóczki Mira (Máriakálnok)
