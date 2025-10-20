Megjöttünk
29 perce
Sok-sok kicsi élet indult el a hétvégén Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Október 18-án születtek:
Győrben: Simák Hanna (Győr), Tamás Máté (Ikrény), Czinger Jázmin (Kóny), Fordzyun Hella Nia (Győrújbarát), Gaál Mia Bella (Csorna).
Október 19-én születtek:
Győrben: Szeles Csongor Gábor (Öttevény), Hainer Sára Ilona (Pázmándfalu), Takács Ádám (Enese), Kránitz Mirella (Dunaszeg), Gallai Lora (Győr).
