Megjöttünk

Sok-sok kicsi élet indult el a hétvégén Győrben

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Sok-sok kicsi élet indult el a hétvégén Győrben

Forrás: pexels.com

Október 18-án születtek:

Győrben: Simák Hanna (Győr), Tamás Máté (Ikrény), Czinger Jázmin (Kóny), Fordzyun Hella Nia (Győrújbarát), Gaál Mia Bella (Csorna).

Október 19-én születtek:

Győrben: Szeles Csongor Gábor (Öttevény), Hainer Sára Ilona (Pázmándfalu), Takács Ádám (Enese), Kránitz Mirella (Dunaszeg), Gallai Lora (Győr).

 

