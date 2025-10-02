október 2., csütörtök

Sok pici élet indult el Győrben és Mosonmagyaróváron

Október 1-jén születtek:

Győrben: Szalai Léna (Dunaszentpál), Szabó Dorián (Kóny), Szabó Gergő (Vaszar), Schwarcz Zsófia (Pér), Horváth Ádin Noel (Kunsziget), Horváth Kevin Leonárd (Győr), Michl Olivér (Nagyszentjános), Gerencsér Abigél (Lázi), Horváth Elián Ezékiel (Győr), Tenk Róbert (Győr).

Mosonmagyaróváron: Németh Kristóf (Mosonszentmiklós).

