Gólyahír
42 perce
Sok pici élet indult el Győrben és Mosonmagyaróváron
Forrás: pexels.com
Október 1-jén születtek:
Győrben: Szalai Léna (Dunaszentpál), Szabó Dorián (Kóny), Szabó Gergő (Vaszar), Schwarcz Zsófia (Pér), Horváth Ádin Noel (Kunsziget), Horváth Kevin Leonárd (Győr), Michl Olivér (Nagyszentjános), Gerencsér Abigél (Lázi), Horváth Elián Ezékiel (Győr), Tenk Róbert (Győr).
Mosonmagyaróváron: Németh Kristóf (Mosonszentmiklós).
