Kulturális rendezvény
4 órája
Ruszin nap Győrben
Ruszin kulturális rendezvény várja a győrieket.
A Győr Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete október 19-én (vasárnap) ruszin kulturális rendezvényre várja az érdeklődőket a Győri Görögkatolikus Parókia templomkertjébe.
- 9.45 Megnyitó
A résztvevőket köszönti Tasiné Esztári Erika, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 10.00 Szent Liturgia
- 11.00 „Mária alakja a ruszinok népi vallásosságában, hagyományokban – régen és most”
Előadó: Telenkó Bazil Mihály, az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa
- 12.00 Ruszin énekek citerakísérettel
- 13.00 Ruszin népi ételek kóstolója, közös ebéd
