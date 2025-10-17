október 17., péntek

Kulturális rendezvény

Ruszin nap Győrben

Ruszin kulturális rendezvény várja a győrieket.

Ruszin nap Győrben

A Győr Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete október 19-én (vasárnap) ruszin kulturális rendezvényre várja az érdeklődőket a Győri Görögkatolikus Parókia templomkertjébe. 

  • 9.45 Megnyitó
    A résztvevőket köszönti Tasiné Esztári Erika, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
  • 10.00 Szent Liturgia
  • 11.00 „Mária alakja a ruszinok népi vallásosságában, hagyományokban – régen és most”
    Előadó: Telenkó Bazil Mihály, az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoport tudományos munkatársa
  • 12.00 Ruszin énekek citerakísérettel
  • 13.00 Ruszin népi ételek kóstolója, közös ebéd

 

 

