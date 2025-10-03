Beteg gyerekek a gyógyulás útjára léptek Roxyval, a világjáró kutyával - fotók

Roxy kutya csapata a nagykövet társakkal - futás, gyalogtúrázás és kerékpározás sportágakban - vállalt kihívásukat, összesen 6195 kilométert maradéktalanul teljesítették, melynek köszönhetően, az örökbefogadott kilométerek segítségével vásárolt ajándékokat a szervezet vezetője és két nagykövet 2025. április 29-én, ünnepélyes keretek között adta át a Győri Kórház Gyermekosztályának munkáját segítő Lurkó Alapítvány képviselői, illetve a gyerekek részére.

A mesefüzet ünnepélyes bemutatóján természetesen ott volt Roxy kutya és gazdája, Szórády József is.

Mesefüzet Roxyról, a világjáró kutyáról

Az ünnepélyes átadó, illetve a gyerekekkel történő találkozás hatására egy különleges, szívmelengető kezdeményezés indult útjára, melynek keretein belül a győri kórház ifjú hőseinek lehetősége nyílt, hogy legalább rövid időre elfelejtsék, éppen hol és miért tartózkodnak.

„Ha van egy utazási álmod, egy hely, ahová szívesen elmennél, rajzold le a kórházban töltött napokban! Ez lehet akár egy varázslatos erdő, a tengerpart, egy meseország, vagy bármilyen képzeletbeli kaland, amit akár Roxyval együtt élnél át.”

Roxy, a világjáró kutya és gazdája, Szórády József ezzel a játékkal szeretett volna erőt, mosolyt és hitet adni a kis hősöknek, hogy tudják: az álmok és kalandok mindig velük vannak, és hozzájárulnak a gyógyulásukhoz.