17 perce
Beteg gyerekek a gyógyulás útjára léptek Roxyval, a világjáró kutyával - fotók
Roxy, a világjáró négylábú és csapata a CS.A.K. Alapítványnak, illetve vezetőjének, Pálfalvi Petrának köszönhetően 2024-ben jótékonysági nagykövetekként közreműködtek beteg gyermekek kívánságainak teljesítésében, ezáltal mihamarabbi gyógyulásuk elősegítésében. A napokban a Győri Író Alkotók Klubja gondozásában megjelent az "Együtt a gyógyulás útján Roxyval" című mesefüzet.
Roxy kutya csapata a nagykövet társakkal - futás, gyalogtúrázás és kerékpározás sportágakban - vállalt kihívásukat, összesen 6195 kilométert maradéktalanul teljesítették, melynek köszönhetően, az örökbefogadott kilométerek segítségével vásárolt ajándékokat a szervezet vezetője és két nagykövet 2025. április 29-én, ünnepélyes keretek között adta át a Győri Kórház Gyermekosztályának munkáját segítő Lurkó Alapítvány képviselői, illetve a gyerekek részére.
Mesefüzet Roxyról, a világjáró kutyáról
Az ünnepélyes átadó, illetve a gyerekekkel történő találkozás hatására egy különleges, szívmelengető kezdeményezés indult útjára, melynek keretein belül a győri kórház ifjú hőseinek lehetősége nyílt, hogy legalább rövid időre elfelejtsék, éppen hol és miért tartózkodnak.
„Ha van egy utazási álmod, egy hely, ahová szívesen elmennél, rajzold le a kórházban töltött napokban! Ez lehet akár egy varázslatos erdő, a tengerpart, egy meseország, vagy bármilyen képzeletbeli kaland, amit akár Roxyval együtt élnél át.”
Roxy, a világjáró kutya és gazdája, Szórády József ezzel a játékkal szeretett volna erőt, mosolyt és hitet adni a kis hősöknek, hogy tudják: az álmok és kalandok mindig velük vannak, és hozzájárulnak a gyógyulásukhoz.
Beteg gyerekek a gyógyulás útjára léptek Roxyval, a világjáró kutyával
Szárnyra kelt képzelet
A felhívás a gyerekek részéről rögtön nyitott fülekre talált, hatására a képzeletük szárnyra kelt, hamarosan több rajz is a kihelyezett dobozokba került. Ezt a motivációt átvéve folytatták az alkotómunkát a Győri Író Alkotók Klubja tagjai, melynek eredményeképpen mesék és gyerekversek születtek. A rajzok a mesékkel és versekkel remekül kiegészítik egymást, bennük egyértelműen megmutatkozik a gyermeki lelkesedés, a képesség arra, hogy - a fantáziának köszönhetően - megváltoztassanak nyomasztó dolgokat, és a felnőtt ember kincsként megőrzött gyermekiségének harmóniája.
Bemutató a könyvtárban
A közös alkotómunka eredményének köszönhetően, a Győri Író Alkotók Klubja gondozásában megjelent az Együtt a gyógyulás útján Roxyval című kiadvány, melynek ünnepélyes bemutatójára a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára rendezvénytermében került sor. A Mesefüzetből valamennyi alkotó - gyerekek és felnőttek egyaránt - kapott egy tiszteletpéldányt, valamint az írőklub tagjai oklevél formájában is kifejezték elismerésüket és köszönetüket a gyerekek felé.
Emellett jótékonysági célból a Lurkó Alapítvány részére is felajánlottak 40 példányt, amivel talán hozzájárulhatnak az alapítvány önkénteseinek áldozatos munkájához. A felajánlott Mesefüzeteket Zajovicsné Vizer Bernadett és Melkovics Judit vették át.
Győri Könyvszalon – Dráma a Szalonban: Roxy kutya meghódította a szíveket – fotókA Győri Nemzeti Színház hagyományos drámaversenyét szombaton láthatta a közönség.
A rajzok készítői
Ábrahám Amira, Burus Márk, Horváth Levente, Keviczky Szimonetta, Kovács László, K. Léna, Pintér Ármin, Salakta Nóra, Szekeruszic Molly, Thuroczi Adél, Vakherda Lotti és egy 4 éves kislány, akinek a szülei nem szerették volna, hogy a neve szerepeljen a kiadványban.
Versek, mesék, történetek írói
Csiszár Antal, Dittrich Panka, Jakab Ibolya Shanti, Kerecsényi Éva, Nesztor Péter, Ötvös Németh Edit, Rozán Eszter, Szórády József, Vönöczkiné Gmeindl Margit.