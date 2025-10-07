Rovásírással tábláznák ki a Sokoró térség 23 települését

A székely-magyar rovásírás nemzetünk egyik kiemelkedő értéke, régmúltba mutató szellemi kincsünk. A Kárpát-medencei települések neveinek rovásírással történő kitáblázása sok éves hagyomány. A magánszemélyek és civil szervezetek által indított kezdeményezés célja, hogy a Sokoró térség 23 településének határában is rovás-tábla fogadja és búcsúztassa az arra járó embereket.

A szükséges engedélyek beszerzését követően az első rovásírással készült táblát Ménfőcsanak határán állítják majd fel, amit másodikként Pannonhalma követ majd.

Cél a rovásírás megismertetése is

A táblák felállításához kapcsolódóan a rovásírást és a szerves magyar kultúra megismertetését célzó közösségi események is megrendezésre kerülnek. A rovás-helységtáblák felállításához szükséges anyagi háttér előteremtése a kezdeményező szervezetek és magánszemélyek által szervezett közadakozással történik. Egy tábla bekerülési értéke 100.000 forint, amely a tábla legyártása mellett tartalmazza a tábla engedélyezésének és kihelyezésének költségeit is.