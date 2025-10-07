október 7., kedd

Rovásírással tábláznák ki a Sokoró térség 23 települését

Címkék#Sokorói Tájegységi Egyesülés Egyesület#Ménfőcsanak#érték

A Sokorói Tájegységi Egyesülés Egyesület azt szeretné, hogy rovás-tábla fogadja és búcsúztassa a Sokoró térség 23 településére érkezőket.

Kisalföld.hu

A székely-magyar rovásírás nemzetünk egyik kiemelkedő értéke, régmúltba mutató szellemi kincsünk. A Kárpát-medencei települések neveinek rovásírással történő kitáblázása sok éves hagyomány. A magánszemélyek és civil szervezetek által indított kezdeményezés célja, hogy a Sokoró térség 23 településének határában is rovás-tábla fogadja és búcsúztassa az arra járó embereket.

rovásírás
A szükséges engedélyek beszerzését követően az első rovásírással készült táblát Ménfőcsanak határán állítják majd fel, amit másodikként Pannonhalma követ majd. 

Cél a rovásírás megismertetése is

A szükséges engedélyek beszerzését követően az első ilyen táblát Ménfőcsanak határán  állítják majd fel, amit másodikként Pannonhalma követ majd. A táblák felállításához kapcsolódóan a rovásírást és a szerves magyar kultúra megismertetését célzó közösségi események is megrendezésre kerülnek. A rovás-helységtáblák felállításához szükséges anyagi háttér előteremtése a kezdeményező szervezetek és magánszemélyek által szervezett közadakozással történik. Egy tábla bekerülési értéke 100.000 forint, amely a tábla legyártása mellett tartalmazza a tábla engedélyezésének és kihelyezésének költségeit is.

A kezdeményezést támogatni kívánó emberek az alábbi alszámlára utalhatják adományaikat: 11737007- 23766725

Sokorói Tájegységi Egyesülés Egyesület

OTP BSZ. Rovásírásos Helynévtáblák a Sokorón

 

 

