59 perce
Róbert, Zoé és Borbála a megye legfiatalabb lakói
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Október 2-án születtek:
Győrben: Tenk Róbert (Győr), Szalay Zoé (Farád), Gats Borbála (Szil).
Megjöttünk
