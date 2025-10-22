Ritka szarvasfaj bukkant fel a Szigetközben - fotók

- Megpillantottam hétvégi szokásos körutam végén két dám bikát. Egy tisztáson és viszonylag közelről is tudtam őket fotózni. Gyönyörű állatok! - tette közzé a Szigetköz Fotóműhely Lakatos Krisztián beszámolóját és fotóit a két ritka szarvasról.

Két gyönyörű ritka szarvasbika jelent meg a Szigetközben. Nem mindennapi látvány dámszarvast látni a térségben.

Fotó: Lakatos Krisztián

