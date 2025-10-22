Te láttad már?
52 perce
Ritka szarvasfaj bukkant fel a Szigetközben - fotók
Legendákat már hallottak sokan a Szigetközben néha megjelenő dámszarvasokról, de a minap hihetetlen pillanatoknak lehetett részese egy helyi fotós. Lakatos Krisztián lencsevégre kapta a ritka szarvasbikákat.
- Megpillantottam hétvégi szokásos körutam végén két dám bikát. Egy tisztáson és viszonylag közelről is tudtam őket fotózni. Gyönyörű állatok! - tette közzé a Szigetköz Fotóműhely Lakatos Krisztián beszámolóját és fotóit a két ritka szarvasról.
Ritka szarvasvonulást kaptak lencsevégre a Szigetközben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre