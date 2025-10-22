október 22., szerda

1 órája

Ritka szarvasfaj bukkant fel a Szigetközben - fotók

Címkék#szarvasbika#pillanat#Szigetköz Fotóműhely#szarvasfaj#dámszarvas

Legendákat már hallottak sokan a Szigetközben néha megjelenő dámszarvasokról, de a minap hihetetlen pillanatoknak lehetett részese egy helyi fotós. Lakatos Krisztián lencsevégre kapta a ritka szarvasbikákat.

Kisalföld.hu

- Megpillantottam hétvégi szokásos körutam végén két dám bikát. Egy tisztáson és viszonylag közelről is tudtam őket fotózni. Gyönyörű állatok! - tette közzé a Szigetköz Fotóműhely Lakatos Krisztián beszámolóját és fotóit a két ritka szarvasról.

ritka szarvas
Két gyönyörű ritka szarvasbika jelent meg a Szigetközben. Nem mindennapi látvány dámszarvast látni a térségben. 
Fotó: Lakatos Krisztián

Ritka szarvasvonulást kaptak lencsevégre a Szigetközben

@muveeszur Csodálatos pillanatokat sikerült ma megörökíteni. A magasból észrevettem, amint az egyik csatorna vize zavaros egy kis részen. Maradtam távol, de ránagyítottam, rázoomoltam a helyre és nagy örömömre láthattam ahogy szarvasbikák kelnek át rajta. Messziről, csak a maximumra tekert zoommal közelítettem őket, így a legkisebb zavarás nélkül észrevétlenül sikerült megörökíteni amint komótosan átkelnek, megrázzák magukat majd elsétálnak lassan, folytatva útjukat. Mivel messzebb voltam és a nagyítás miatt sajnos nem a legjobb a minőség, de így tudtam "inkognitoban" maradni.#szarvas #photography #nature #szigetkoz ♬ Fields Of Gold - Sting

 

