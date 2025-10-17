Retro véradás az óvári iparosoknál

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezete retro véradásra várja az érdeklődőket október 17-én, pénteken 14-18 óra között a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület Székházában (Szent Imre utca 3.). A véradáshoz, személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya szükséges. Részletes információk: a weboldalon a hírek menüpontban és a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület facebook oldalán találhatók.