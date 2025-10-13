október 13., hétfő

Megjöttünk

1 órája

Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Forrás: pexels.com

Október 10-én születtek:

Győrben: Murányi Lóránd (Tényő), Forrás Lili (Győr).

Mosonmagyaróváron: Hun Soma (Mosonmagyaróvár).

Október 11-én születtek: 

Győrben: Potyondi Mira (Rábatamási), Divos Zora (Környe), Szekendy Áron (Győrzámoly), Neumann Ádám Albert (Győr), Zámbó Lotti (Győrújfalu).

Mosonmagyaróváron: Disits Mátyás (Dunakiliti).

Október 12-én születtek: 

Győrben: Pongrácz Éda (Csorna), Tóth Írisz (Nagyszentjános), Márk Olivér (Csorna), Sárkány Zétény (Komárom), Kovács Milla Zaira (Győr), Kránicz Bercel (Győr).

