Megjöttünk
1 órája
Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Október 10-én születtek:
Győrben: Murányi Lóránd (Tényő), Forrás Lili (Győr).
Mosonmagyaróváron: Hun Soma (Mosonmagyaróvár).
Október 11-én születtek:
Győrben: Potyondi Mira (Rábatamási), Divos Zora (Környe), Szekendy Áron (Győrzámoly), Neumann Ádám Albert (Győr), Zámbó Lotti (Győrújfalu).
Mosonmagyaróváron: Disits Mátyás (Dunakiliti).
Október 12-én születtek:
Győrben: Pongrácz Éda (Csorna), Tóth Írisz (Nagyszentjános), Márk Olivér (Csorna), Sárkány Zétény (Komárom), Kovács Milla Zaira (Győr), Kránicz Bercel (Győr).
