Megjöttünk

Rengeteg kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben, ők vármegyénk legifjabb lakói

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Rengeteg kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben, ők vármegyénk legifjabb lakói

Október 8-án született Győrben: Bauernhuber Márk (Sikátor).

Október 9-én születettek Győrben: Langschandl Zsófia (Komárom) Roik Ronel (Kimle), Tánczos Patrícia (Ács), Polgár Gréta (Mosonszentmiklós), Krausz Bálint (Mosonszentmiklós), Borbély Attila (Börcs).
 

