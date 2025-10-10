Megjöttünk
1 órája
Rengeteg kisbaba látott napvilágot a napokban Győrben, ők vármegyénk legifjabb lakói
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Illusztráció / Shutterstock
Október 8-án született Győrben: Bauernhuber Márk (Sikátor).
Október 9-én születettek Győrben: Langschandl Zsófia (Komárom) Roik Ronel (Kimle), Tánczos Patrícia (Ács), Polgár Gréta (Mosonszentmiklós), Krausz Bálint (Mosonszentmiklós), Borbély Attila (Börcs).
Megjöttünk
- Egy kisfiú és két kislány született a napokban Sopronban
- Ők Győr-Moson-Sopron legifjabb lakói, ők sírtak fel szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
- Három kislány és két kisfiú született kedden Győrben
- Két kislány született hétfőn Sopronban
- Három csöppség látott napvilágot hétfőn Győrben
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre