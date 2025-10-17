38 perce
Enesére hívták a rendőröket
A prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet az enesei rendezvényen.
Forrás: police.hu
Október 15-én az enesei önkormányzat által szervezett eseményen Iglódi Jolán rendőr őrnagy tartott előadást - közölte honlapján a rendőrség.
Sok kérdés merült fel az online csalások
- elkövetési módszereiről,
- felismerésük lehetőségeiről,
- illetve a megelőzés módjairól.
Az előadás egyik központi üzenete volt, hogy személyes adatok védelme elengedhetetlenné vált. A vagyon elleni bűncselekmények módszereiről és a biztonsági megoldásokról is beszéltek.
A rendőrség a jövőben is kiemelten fontosnak tartja a közösségi kapcsolatok ápolását. A hasonló programok lehetőséget adnak a közvetlen párbeszédre és az áldozattá válás elkerülésének hatékonyabbá tételére. A rendezvény bebizonyította, hogy a tudatos tájékoztatás a bűnmegelőzés egyik legerősebb eszköze.