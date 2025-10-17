Enesére hívták a rendőröket

Október 15-én az enesei önkormányzat által szervezett eseményen Iglódi Jolán rendőr őrnagy tartott előadást - közölte honlapján a rendőrség.

Sok kérdés merült fel az online csalások

elkövetési módszereiről,

felismerésük lehetőségeiről,

illetve a megelőzés módjairól.

Az előadás egyik központi üzenete volt, hogy személyes adatok védelme elengedhetetlenné vált. A vagyon elleni bűncselekmények módszereiről és a biztonsági megoldásokról is beszéltek.