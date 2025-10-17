október 17., péntek

Megelőzés

1 órája

Enesére hívták a rendőröket

A prevenció fontosságára hívták fel a figyelmet az enesei rendezvényen.

Kisalföld.hu
Enesére hívták a rendőröket

Forrás: police.hu

Október 15-én az enesei önkormányzat által szervezett eseményen Iglódi Jolán rendőr őrnagy tartott előadást - közölte honlapján a rendőrség.

Sok kérdés merült fel az online csalások 

  • elkövetési módszereiről, 
  • felismerésük lehetőségeiről, 
  • illetve a megelőzés módjairól. 

Az előadás egyik központi üzenete volt, hogy személyes adatok védelme elengedhetetlenné vált. A vagyon elleni bűncselekmények módszereiről és a biztonsági megoldásokról is beszéltek.

A rendőrség a jövőben is kiemelten fontosnak tartja a közösségi kapcsolatok ápolását. A hasonló programok lehetőséget adnak a közvetlen párbeszédre és az áldozattá válás elkerülésének hatékonyabbá tételére. A rendezvény bebizonyította, hogy a tudatos tájékoztatás a bűnmegelőzés egyik legerősebb eszköze.

 

