Miért zárt be a Rába mozi? - Egy győri jelkép tündöklése és eltűnése

Mozijegy 8,6,5 vagy épp 3 forintért? Ennyibe kerültek az első jegyek a Rába mozi vetítéseire. Az átlag néző pedig heti háromszor járt moziba.

Dániel Viktória

Győr múltjának egyik ikonikus intézménye volt a Rába mozi, pontosabb nevén Rába Filmszínház. Később bemutató moziként pedig a győri közönség hamarabb láthatta a premiereket, mint a fővárosiak, többek közt a filmtörténeti klasszikus Star Wars-t, vagyis a Csillagok háborúját, is itt vetítették először.

Rába mozi
Forrás: regigyor.hu

A vasfüggöny utáni évek egyik legnagyobb térségi fejlesztése volt a 830 férőhelyes Rába mozi. 1960 november 7-én nyitotta meg kapuit a Rába Filmszínház. Hétköznap, vasárnap 3-3 előadással. Kezdésként az Nagy Októberi Szocialista Forradalom jegyében, egy a Cannes-i filmfesztiválon díjat nyert szovjet filmet a Ballada a katonáról című alkotást láthatták a nézők.

A megnyitóról így írt a Kisalföld ”…. a moziépület 16 millió forintba került. A nyolcszázhuszonkilenc személyes nézőtér akusztikája és térhatása kifogástalan. A gipszmennyezetben rejtett világítás van. A vetítővászon szélessége 12 méter 20 centi. A nézőtér légfűtéses”.

A Rába mozi első műsora egy díjnyertes szovjet film volt. Akkoriban még 2-3 forintért is lehetett jegyet venni.
Forrás: Arcanum/ Kisalföld


Emlékszik még valaki a mozaikra?

Az előcsarnok kerámia díszítése 1961 nyarán készült el. Simó József kerámiaművész a mozitechnika kezdeteit jelképező tárcsa formájú kompozícióban, középen a győri vár alaprajzát, körös körül pedig a Győr történetében szereplő népek katonáit ábrázoló figurákat helyezett el. Három-három katona jelképezi az avarokat, a rómaiakat, a honfoglaló magyarokat, a németeket, törököket és a várvédő magyarokat. A tárcsa része egy nagyobb kompozíciónak, melyben még három csoport foglalt helyet: a mai munkás, paraszt és értelmiségi dolgozókat jelképező három-három figura. 

Az előcsarnok falát díszítő mozaik, amit a '96-os felújítás során takartak el.
Forrás: regigyor.hu

Ben Hur, Piedone, Titanic

A mozi 1996-ban nagyobb ráncfelvarrást kapott. A munka az Európa terem renoválásával kezdődött, folytatódott az előcsarnokban pompázó pártállami időket idéző mozaikfal eltüntetésével, a bejárati lépcsősor újraalkotásával és a nyugati mozikat idéző műsortábla felhelyezésével. 

Ekkoriban átlag Rába-mozi-néző 19-30 éves volt, havi 3 előadást néz meg, és foglalkozását tekintve 50 százalékban tanulók voltak. 

"– Nekem is volt Csillagok háborúja-korszakom, Piedone-korszakom, sőt, nekünk a nyolcvanas években volt a Ben Hur-időszak is, mert ez a jóval később bemutatott film első vallásos élménye volt ennek a generációnak. Aztán jóval később jött a Titanic-korszak, amikor a Rába mozi oszlopai körül kígyózott a sor és egy nap hétszázharmincezer forint volt a bevétel – emlékezett vissza Káldy Árpád mozigépész, a bezárás után egy évtizeddel."

A Rába mozi nézőtere a Kisalföld 1996 decemberi számából.
Forrás: Arcanum/ Kisalföld

Küzdelem a túlélésért

Az évezred váltással azonban a Rába mozi is búcsúzott a közönségtől. 1999 januárjában még próbált talpon maradni az intézmény: művészfilm-ellátású filmklub, art videotéka, 2600 kazettás videoarchívum, irodalmi-művészeti folyóirat-olvasó várta a vendégeket. A Pincemoziban a vetítés után a nézők átbeszélgethetik a látottakat. A küzdelem akkorra azonban már eldőlt, a Rába mozi nem élte meg, hogy láthassa az ezredfordulót.

1999-ben a Kisalföld is több ízben foglalkozott a Rába mozi körül csendben kialakuló kálváriával.
Forrás: Arcanum/ Kisalföld

Okok a Rába mozi bezárása mögött

2000-ben a bezárást azzal indokolták, hogy már nem lehet költséghatékonyan üzemeltetni a mozit. 

„– Úgy tűnik, a multiplex mozi keltette konkurenciát hosszú távon nem fogja bírni a Rába, ezért a helyzetét valamilyen módon rendezni kell, vagy pedig tudomásul venni azt, hogy elhalhat – mondta el az akkori polgármester Balogh József. – A polgármester szerint erővel nem lehet irányítani a nézőket, ezzel együtt sajnálatos volna, ha a negyvenéves épület funkcióját veszítené.–A városnak nem áll szándékában, hogy a zsebébe nyúljon a Rába mozi megmentése miatt. A kötelező feladatok elől nem kívánjuk a pénzt ilyen célokra átcsoportosítani.

A sors iróniája, hogy az utolsó filmet, ami stílusosan az „Utolsó mozielőadás” volt, technikai okok miatt nem tudták végigvetíteni. 

Az épületet a Győri Filharmonikusok kapták meg, 2001-től tartanak itt koncerteket, valamint számos más kulturális és szórakoztató jellegű előadásnak is helyt ad az épület, ami immár a Richter-terem nevet viseli. Az együttes, azonban az utóbbi években kinőtte a helyet, és az eredetileg mozinak tervezet épületet nem egy ekkora zenekar igényire szabták, így nagy szükség lenne egy hangversenyteremre. Az elképzelésről szeptember végén adott interjút Fűke Géza igazgató.

 

 

