Miért zárt be a Rába mozi? - Egy győri jelkép tündöklése és eltűnése

Győr múltjának egyik ikonikus intézménye volt a Rába mozi, pontosabb nevén Rába Filmszínház. Később bemutató moziként pedig a győri közönség hamarabb láthatta a premiereket, mint a fővárosiak, többek közt a filmtörténeti klasszikus Star Wars-t, vagyis a Csillagok háborúját, is itt vetítették először.

Képeslap a város egyik büszkeségéről. A Rába mozi volt a második szélesvásznú filmszínház az országban.

Forrás: regigyor.hu

A vasfüggöny utáni évek egyik legnagyobb térségi fejlesztése volt a 830 férőhelyes Rába mozi. 1960 november 7-én nyitotta meg kapuit a Rába Filmszínház. Hétköznap, vasárnap 3-3 előadással. Kezdésként az Nagy Októberi Szocialista Forradalom jegyében, egy a Cannes-i filmfesztiválon díjat nyert szovjet filmet a Ballada a katonáról című alkotást láthatták a nézők.

A megnyitóról így írt a Kisalföld ”…. a moziépület 16 millió forintba került. A nyolcszázhuszonkilenc személyes nézőtér akusztikája és térhatása kifogástalan. A gipszmennyezetben rejtett világítás van. A vetítővászon szélessége 12 méter 20 centi. A nézőtér légfűtéses”.

A Rába mozi első műsora egy díjnyertes szovjet film volt. Akkoriban még 2-3 forintért is lehetett jegyet venni.

Forrás: Arcanum/ Kisalföld



Emlékszik még valaki a mozaikra?

Az előcsarnok kerámia díszítése 1961 nyarán készült el. Simó József kerámiaművész a mozitechnika kezdeteit jelképező tárcsa formájú kompozícióban, középen a győri vár alaprajzát, körös körül pedig a Győr történetében szereplő népek katonáit ábrázoló figurákat helyezett el. Három-három katona jelképezi az avarokat, a rómaiakat, a honfoglaló magyarokat, a németeket, törököket és a várvédő magyarokat. A tárcsa része egy nagyobb kompozíciónak, melyben még három csoport foglalt helyet: a mai munkás, paraszt és értelmiségi dolgozókat jelképező három-három figura.

Az előcsarnok falát díszítő mozaik, amit a '96-os felújítás során takartak el.

Forrás: regigyor.hu

Ben Hur, Piedone, Titanic

A mozi 1996-ban nagyobb ráncfelvarrást kapott. A munka az Európa terem renoválásával kezdődött, folytatódott az előcsarnokban pompázó pártállami időket idéző mozaikfal eltüntetésével, a bejárati lépcsősor újraalkotásával és a nyugati mozikat idéző műsortábla felhelyezésével.

Ekkoriban átlag Rába-mozi-néző 19-30 éves volt, havi 3 előadást néz meg, és foglalkozását tekintve 50 százalékban tanulók voltak.

"– Nekem is volt Csillagok háborúja-korszakom, Piedone-korszakom, sőt, nekünk a nyolcvanas években volt a Ben Hur-időszak is, mert ez a jóval később bemutatott film első vallásos élménye volt ennek a generációnak. Aztán jóval később jött a Titanic-korszak, amikor a Rába mozi oszlopai körül kígyózott a sor és egy nap hétszázharmincezer forint volt a bevétel – emlékezett vissza Káldy Árpád mozigépész, a bezárás után egy évtizeddel."