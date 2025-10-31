október 31., péntek

Halloweeni termékteszt

1 órája

Pumpkin spice latte süti 2490-ért? Kipróbáltuk! - fotók, videó

Hetek óta tele vannak az üzletek halloweenre hangolt édességekkel és sós nasikkal. Ismét tesztnek vetettünk alá néhány pumpkin spice terméket, valamint ijesztő, furcsa finomságot. Sőt az egyik győri cukrászda pumpkin spice latte desszertjét is megkóstoltuk.

Itt a Halloween, és nem csak különböző programok, összejövetelek és rendezvények készültek erre, hanem a különböző boltláncok is. A különböző hiper és szupermarketek polcairól válogattunk néhány szezonális tematikus terméket: tökformájú édességeket, sütiket, lila sós chipszet, vagy épp extra savanyú cukorkákat. A pumpkin spice termékek közé beválogattunk egy külsejében pumpkin spice lattétre hajazó, belül viszont istenen puha és krémes sütőtökös sütit is. Vajon megér 2490 forintot? Videónkból kiderül, sőt a cikk végén hozunk egy isteni pumpkin spice fűszerkeverék receptet is.

pumpkin spice termék
Pumpkin spice termékek és furcsa halloweeni desszertek a Kisalföld tesztjében. Fotó: Molcsányi Máté

Pumpkin spice termékek teszt alatt

Szemgolyó, savanyú csont cukor, vámpírfogak, lila chips, Wednesday-es epres süti, habkönnyű pumpkin spice sütemény a Toscana Cukrászdából. Az édességek nagy része mindenkinek ízlett, a savanyú cukor kedvelőinek biztosan telitalálat a csont is. A vámpír fogsor gumicukor az iskolás évek büfé hangulatát idézte. A szemgolyó sima tejcsoki, míg az epres négercsók jobb mint a klasszikus. A lila tortilla chips ízlett a legkevésbé a tesztelőknek.

A sok szezonális terméket végül egy tökös itallal és pumpkin spice lattéval öblítettük le. Az üdítőital inkább volt almás, mint tökös, de a többségnek bejött, míg a kávés, tejes ital kevésbé érte el a kóstolók tetszését.

A legjobban várt termék a győri cukrászda pumpkin spice latte süteménye volt. Kíváncsiak voltunk, hogy megéri-e 2490 forintért. Nekünk nagyon ízlett, hozta az ízjegyeket és puha krémes volt. 

A pumpkin spice fűszerkeverék recept

Hozzávalók:

  • Két csapott evőkanál őrölt fahéj
  • Két teáskanál őrölt gyömbér
  • Két teáskanál őrölt szerecsendió
  • Másfél teáskanál őrölt szegfűbors
  • Másfél teáskanál őrölt szegfűszeg

Keverjük össze alaposan a fűszereket. Töltsük egy tiszta fűszertartó üvegbe vagy pici befőttes üvegbe. Több hónapig is eláll, sőt karácsonyi ajándéknak sem utolsó, ha az üvege csinos. A kupak tetejét egy színes textillel díszítsük, majd feliratozzuk.

 

