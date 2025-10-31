Pumpkin spice latte süti 2490-ért? Kipróbáltuk! - fotók, videó

Itt a Halloween, és nem csak különböző programok, összejövetelek és rendezvények készültek erre, hanem a különböző boltláncok is. A különböző hiper és szupermarketek polcairól válogattunk néhány szezonális tematikus terméket: tökformájú édességeket, sütiket, lila sós chipszet, vagy épp extra savanyú cukorkákat. A pumpkin spice termékek közé beválogattunk egy külsejében pumpkin spice lattétre hajazó, belül viszont istenen puha és krémes sütőtökös sütit is. Vajon megér 2490 forintot? Videónkból kiderül, sőt a cikk végén hozunk egy isteni pumpkin spice fűszerkeverék receptet is.

Pumpkin spice termékek és furcsa halloweeni desszertek a Kisalföld tesztjében. Fotó: Molcsányi Máté

Pumpkin spice termékek teszt alatt

Szemgolyó, savanyú csont cukor, vámpírfogak, lila chips, Wednesday-es epres süti, habkönnyű pumpkin spice sütemény a Toscana Cukrászdából. Az édességek nagy része mindenkinek ízlett, a savanyú cukor kedvelőinek biztosan telitalálat a csont is. A vámpír fogsor gumicukor az iskolás évek büfé hangulatát idézte. A szemgolyó sima tejcsoki, míg az epres négercsók jobb mint a klasszikus. A lila tortilla chips ízlett a legkevésbé a tesztelőknek.

A sok szezonális terméket végül egy tökös itallal és pumpkin spice lattéval öblítettük le. Az üdítőital inkább volt almás, mint tökös, de a többségnek bejött, míg a kávés, tejes ital kevésbé érte el a kóstolók tetszését.

A legjobban várt termék a győri cukrászda pumpkin spice latte süteménye volt. Kíváncsiak voltunk, hogy megéri-e 2490 forintért. Nekünk nagyon ízlett, hozta az ízjegyeket és puha krémes volt.

A pumpkin spice fűszerkeverék recept

Hozzávalók:

Két csapott evőkanál őrölt fahéj

Két teáskanál őrölt gyömbér

Két teáskanál őrölt szerecsendió

Másfél teáskanál őrölt szegfűbors

Másfél teáskanál őrölt szegfűszeg

Keverjük össze alaposan a fűszereket. Töltsük egy tiszta fűszertartó üvegbe vagy pici befőttes üvegbe. Több hónapig is eláll, sőt karácsonyi ajándéknak sem utolsó, ha az üvege csinos. A kupak tetejét egy színes textillel díszítsük, majd feliratozzuk.