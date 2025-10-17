Valétálás és darts nap is felpezsdíti a hétvégét Magyaróváron és környékén

Körülnéztünk, milyen programok kínálnak kikapcsolódási lehetősége Mosonmagyaróváron és környékén. A programok közül találán az egyik leglátványosabbnak az egyetemi valétálás ígérkezik szombaton: lesz lovas- és fáklyás felvonulás is.

Fotó: Kerekes István

Programok között: demencia szűrőnap

A Gondoskodás Alapítvány és a Feledhetetlen Alapítvány demencia szűrőnapot szervez október 18-án, szombaton 10 órától a Flesch Központban. Lesz szív-érrendszeri szűrés, vérnyomás és vércukor mérés, érzékszervi szűrés (hallás- és látásvizsgálat), memóriamérés és rizikóbecslés (TYM teszt és rizikóbecslő kérdőív kitöltése), értékelés: az eredmények összesítése, kiemelés, tanácsadás, a kiemeltek demencia szűrése (MOCA teszt, eredménytől függően Beck féle depresszió kérdőív).

Helytörténeti kiállítás

Pollák Rudolf magángyűjtő helytörténeti kiállításának ad otthont a Fehér Ló Közösségi Ház október 18-án, szombaton este 6 órától. Az anyagot Tuba László nyugalmazott könyvtárigazgató ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Láthatók régi képeslapok, metszetek a XVII. századtól a XIX. századig, továbbá fotográfiák Kumpf Antal és több fotós műhelyéből. Megtekinthető egy különleges hegedű, amelynek javításán a magyaróvári hegedűkészítő, Branovszky Gyula kézjegye olvasható 1931-ból, és látható lesz Levélről egy eredeti kisbírói dob. A kiállítás ideje alatt lehetőség nyílik a rászoruló gyerekek javára jótékony céllal felajánlott reprodukciókat vásárolni. A kiállítás november 10-ig tekinthető meg!

Babaszínház

A Vaskakas Bábszínház Dödölle című előadásával szerepel október 19-én, vasárnap 10 órakor a Fehér Ló Közösségi Házban. Enni jó! Enni majdnem olyan jó, mint játszani, de játszani és enni egyszerre, a világon a legjobb dolog. Főleg reggelizőst, ebédelőst, uzsonnázóst, és vacsorázóst: gombócokkal, akár a labdák, dödöllével, mint a kis csigák, vagy bármivel… Az apróknak szóló Dödölle című előadásban esznek, isznak, játszanak sokat! Dramaturg és rendező: Kocsis Rozi.

Jótékonysági páros darts verseny

A Mosonmagyaróvári Darts Club Sportegyesület jótékonysági páros darts versenyt szervez szombaton délután 3 órától a mosonmagyaróvári Vasúti étteremben. A verseny bevételét a mosonmagyaróvári Gyermekek Átmeneti Otthonának ajánlják fel. A versenyen egytálétel lesz kapható, melynek nyersanyagát Szarka György ajánlott fel (SzaSze Hús Kft, Darnóhús Mintabolt - Óvár). Az ételből származó bevétel is az adományhoz járul.