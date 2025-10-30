Rémisztően jó és izgalmas programok várnak Győr-Moson-Sopron szerte

Győr

IRODALOM

Zene és szöveg

10. 30., csütörtök, 18.00

Kisfaludy Károly Könyvtár

Maszlay István, a Győri Nemzeti Színház színésze Cervantes Don Quijote című könyvéből olvas fel. Közreműködik: Szegedi Réka Panna és Jakus Ábel.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár honlapján (gyorikonyvtar.hu) lehet.

ZENE

Klasszikus zenei estek

10. 30., csütörtök, 19.00 Egyetemi hangversenyterem (zsinagóga)

A Széchenyi István Egyetem Zenekarának koncertje. Zongorán közreműködik: dr. Choi Insu.

Hangversenymester: Baranyai István. Vezényel: dr. Ménesi Gergely. A belépés díjtalan.

ELŐADÁS

Beszélgess velem!

10. 30., csütörtök, 17.00

Széchenyi István Egyetem, Új Menedzsment Campus

A Beszélgess velem! programsorozat következő vendége Rákász Gergely orgonaművész. Moderátor: Pió Márta.

A beszélgetés témája: Miként lehet jobb az élet? A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.beszelgessvelem.com és a Beszélgess velem Facebook-oldalán lehet.

Lehetetlen? – Vagy azon is túl

11. 03., hétfő, 18.00 Generációk Művelődési Háza

Szőnyi Ferenc ultratriatlonista története igazi inspiráció mindannyiunk számára. A sportolói pályát viszonylag későn kezdte, mégis rövid idő alatt a világ élvonalába került és legendás eredményeket ért el. Előadása nem csupán a sportteljesítményekről szól, hanem az emberi akaratról, küzdeni tudásról, a fizikai és lelkierő határainak feszegetéséről. Jegyár: 3000 Ft. Elővételben: www.jegy.hu vagy a Generációk Művelődési Háza információjában.

Magyar évezredek

11. 04., kedd, 18.00

Kereskedelmi és iparkamara (Szent István út 10/A)

Szántai Lajos előadása Mongol – utak a végtelenbe címmel. Dzsingisz kán és Attila király.

A belépés ingyenes.

A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban

11. 04., kedd, 17.30

Bezerédj-kastély Művelődési Ház

A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban címmel filmvetítésre és közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket.

17.30 Filmvetítés.

19.00 Beszélgetés Füredi Zoltán rendezővel.

A belépés díjtalan!