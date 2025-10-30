1 órája
Rémisztően jó és izgalmas programok várnak Győr-Moson-Sopron szerte
Mutatjuk a hétvégi programkínálatot, itt mindenki megtalálhatja az elfoglaltságát a hétvégére.
Forrás: MW archívum
Fotó: Vida Márton Péter
Győr
IRODALOM
Zene és szöveg
10. 30., csütörtök, 18.00
Kisfaludy Károly Könyvtár
Maszlay István, a Győri Nemzeti Színház színésze Cervantes Don Quijote című könyvéből olvas fel. Közreműködik: Szegedi Réka Panna és Jakus Ábel.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a könyvtár honlapján (gyorikonyvtar.hu) lehet.
ZENE
Klasszikus zenei estek
10. 30., csütörtök, 19.00 Egyetemi hangversenyterem (zsinagóga)
A Széchenyi István Egyetem Zenekarának koncertje. Zongorán közreműködik: dr. Choi Insu.
Hangversenymester: Baranyai István. Vezényel: dr. Ménesi Gergely. A belépés díjtalan.
ELŐADÁS
Beszélgess velem!
10. 30., csütörtök, 17.00
Széchenyi István Egyetem, Új Menedzsment Campus
A Beszélgess velem! programsorozat következő vendége Rákász Gergely orgonaművész. Moderátor: Pió Márta.
A beszélgetés témája: Miként lehet jobb az élet? A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.beszelgessvelem.com és a Beszélgess velem Facebook-oldalán lehet.
Lehetetlen? – Vagy azon is túl
11. 03., hétfő, 18.00 Generációk Művelődési Háza
Szőnyi Ferenc ultratriatlonista története igazi inspiráció mindannyiunk számára. A sportolói pályát viszonylag későn kezdte, mégis rövid idő alatt a világ élvonalába került és legendás eredményeket ért el. Előadása nem csupán a sportteljesítményekről szól, hanem az emberi akaratról, küzdeni tudásról, a fizikai és lelkierő határainak feszegetéséről. Jegyár: 3000 Ft. Elővételben: www.jegy.hu vagy a Generációk Művelődési Háza információjában.
Magyar évezredek
11. 04., kedd, 18.00
Kereskedelmi és iparkamara (Szent István út 10/A)
Szántai Lajos előadása Mongol – utak a végtelenbe címmel. Dzsingisz kán és Attila király.
A belépés ingyenes.
A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban
11. 04., kedd, 17.30
Bezerédj-kastély Művelődési Ház
A legbelsőbb Ázsia – Magyarok nyomában Mongolországban címmel filmvetítésre és közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket.
17.30 Filmvetítés.
19.00 Beszélgetés Füredi Zoltán rendezővel.
A belépés díjtalan!
Egyháztörténelmi estek III.
11. 04., kedd, 17.00 Brenner János Hittudományi Főiskola díszterme
Plébánosok és híveik. Közösségi és plébániai politika a XVIII. századi Magyarországon címmel hallhatnak előadást az érdeklődők. Az előadás a világi és egyházi elit egyházpolitikai céljai helyett a helyi közösségeket középpontba állítva vizsgálja a XVIII. századi plébániaalapítások hullámának jellegzetességeit és jelentőségét, nem nélkülözve a mindennapi élet érdekfeszítő történéseit.
Előadó: dr. Mihalik Béla Vilmos tudományos főmunkatárs, ELTE HTK Történettudományi Intézet; egyetemi adjunktus, ELTE BTK.
A belépés díjtalan.
A Biblia, mint felekezetközi kapocs
11. 05., szerda, 17.00
Brenner János Hittudományi Főiskola (Győr, Káptalandomb 7.)
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Bencés Diákok Győri Egyesülete várja az érdeklődőket dr. Vladár Gábor teológusprofesszor, ny. egyetemi tanár A Biblia, mint felekezetközi kapocs című előadására.
A belépés ingyenes.
FILM
Filmmánia
11. 04., kedd, 17.00
Kisfaludy Károly Könyvtár
Az ifjúsági filmklubban a Kék Pelikan című magyar animációs filmet nézhetik meg. (16+).
A belépés díjtalan.
GYEREK
Tervezd meg a saját kis szörnyedet!
10. 30., csütörtök, 10.00, 10.45
Központi könyvtár klubhelyisége (Herman Ottó utca 22.)
Nem minden szörny ijesztő vagy félelmetes – lehetnek kedvesek, vidámak, sőt, mosolygósak is. Készítsd el a saját, különleges kis szörnyedet! A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni személyesen a gyermekkönyvtárban vagy a 96/516-677-es telefonszámon lehet.
Győrújbarát
CSALÁDI
Baráti borzongás
10. 30., csütörtök, 18.00
Régi oskola (István u. 44.)
Író-olvasó találkozó Bíró Szabolccsal, a lovagregények mesterével.
10. 31., péntek, 14.00–17.00
Baráti Közösségi Színtér (Liszt F. u. 9.)
14.00–16.30 Kreatív foglalkozások (mézeskalácsozás, csuhé, élményfestés).
A Milites Christi Katonai Hagyományőrző Egyesület és a győri Szkíta Sólyom Baranta Közösség vár mindenkit játszóházzal, harcászati eszközökkel.
17.00 Indul a „menet” a hegyre! A Napóleon-kilátónál, a boszorkánytanyán Kszel Attila (Győri Nemzeti Színház) színitanodásai varázsolják el a látogatókat. A Borzasztó Fenyvesnél a boszorkány ivadékai kincseket rejtettek el. A Lovagok Pincéiben vajon mit lehet találni? Bort biztosan.
A Tűzlovagok Odújában mindenkit vár zsíros kenyér, forró tea és forralt bor. Saját bögrét ajánlott hozni.
20.00 Tűzshow a tűzoltószertárnál (Phoenix Circus Arts).
ELŐADÁS
Közel – Ami összeköt
November 3., hétfő, 18.30
Timaffy László Művelődési Ház és Könyvtár
Dobray Sarolta meghitt, érzékeny estére hív új novelláskötete, a Közel megjelenése alkalmából.
Az est különlegessége, hogy dr. Bánki György ezúttal nemcsak pszichiáterként, hanem zeneszerzőként és előadóként is megjelenik. A történeteket saját műveivel kíséri és pszichológiai meglátásaival segít, hogy másfajta rétegeket is megnyithassanak bennünk.
Jegyek az in-time.hu oldalán kaphatók.
Mosonmagyaróvár
GYEREK
Bütykölő szakkör
10. 31., péntek, 17.00
Fehér Ló Közösségi Ház
Termésképek, vicces boszik és lakásdíszek készítése, tökfaragás. A résztvevők érkezhetnek jelmezben is.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezetőnél, a 30/916-7664-es vagy a 96/206-307-es telefonszámokon.
Sopron
GYEREK
Kerekítő zeneovi
11. 04., kedd, 16.30
Széchenyi István Városi Könyvtár (Pócsi u. 25.)
Bábos zenés foglalkozás óvodásoknak. Kerekítő manóval, népi mondókákkal, dalokkal, hangszerjátékkal. Foglalkozásvezető: Szabó-Bellán Tímea.
KIÁLLÍTÁS
A szeretet virágai
10. 30., csütörtök, 16.00
Széchenyi István Városi Könyvtár Bánfalvi Fiókkönyvtára (Bánfalvi út 180.)
Matyó kézimunka kiállítás nyílik A szeretet virágai címmel.
A kiállítást megnyitja: Németh Laura. A kiállítás megtekinthető november végéig a könyvtár nyitvatartási idejében.
ELŐADÁS
Szabadegyetem: Éghajlatváltozás 2.0
11. 04., kedd, 17.00
Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98. I. em.)
Dr. Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, a Professzorok Batthyány Köre energia-munkacsoportjának elnöke tart előadást Éghajlatváltozás 2.0 címmel.
A program ingyenes.
Halloween Győrben
Győr
Halloween a győri állatkertben
10. 29–31., szerda-péntek, 10.00–22.00
Október 29–31. között három estén át vár benneteket a győri állatkert egy igazán különleges, félelmetesen jó halloweenbulival!
29-én és 30-án a gyerekeké a főszerep: izgalmas, de barátságos programokkal készülnek, hogy a legkisebbek is átélhessék a halloween varázsát. 31-én, pénteken este pedig jöhetnek a bátrabbak! Délután 4-től sötétbe borul az állatkert, és a vadkutyák sikolya, a tigrisek morgása meg az oroszlánok üvöltése gondoskodik a hangulatról...
Programok mindennap:
11.00–12.00 Kapibarasimogató, -etetés.
11.00 ZooShow – állatbemutató (csarnok). 11.30 Tengerimalac-vonat (csarnok). 12.00 Pingvinséta. 12.30 Elefánttréning. 14.00–16.00 Kapibarasimogató, -etetés. 15.00 ZooShow – állatbemutató (csarnok). 15.30 Tengerimalac-vonat (csarnok). 16.00 Pingvinséta. 16.30 Elefánttréning. 18.00 Oroszlánok vacsorája.
A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható.
Halloween Győr ’25
10. 31., péntek, 17.00
Audi-aréna parkolója
Idén is házalunk!
Lesz lézershow és a Phoenix Circus Arts feltüzeli a halloweenhangulatot egy jó kis tűzshow-val és a Pannonhalmi Black Diamond Tánccsoport is készül előadással.
A fogadó címek maximum 20 óráig fogadhatják a gyermekeket.
Halloween Szellemtúra az éjszakai Püspökerdőben
10. 31., péntek, 17.00
Rusty Coffee, Aranypart II.
Közkívánatra idén is megrendezik a tavaly nagy sikert aratott Halloween Szellemtúrát, amelyre szeretettel várják a bátor ÖrömFutókat és külsősöket egyaránt.
A vicces, de egyben a bátorságotokat is próbára tevő eseményen a Püspökerdő egy egészen más arcát fogjátok megismerni...
Új útvonal, új dekoráció, új szereplők és jelmezek. A rajt-cél zónában a teázás és sütizés mellett lesz közös szellemtánctanulás, résztvevői jelmezverseny és „horrorsütiverseny” is, előzetes nevezés szükséges (limitált létszám a jelentkezés sorrendjében!). Részvételi díj: ÖrömFutóknak: 2000 Ft/fő, külsősöknek: 3000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő készpénzben).
A részletekről és a nevezésről a halloween2025.webnode.hu oldalon lehet olvasni.
Halloween Party
10. 31., péntek, 16.00–18.00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
Jelmezverseny. A legötletesebb jelmezeket díjazzák.
Arcfestés, szellemlámpás, tobozdenevér, fonalszellem-készítés. Tökfaragás (saját tököt kell hozni).
House Piknik Halloween
10. 31., péntek, 23.00
Rómer-ház
Halloween lesz, de mi nem rémisztgetni jövünk Győrbe... hanem őrülten jól szórakozni!
Halloweenjelmez erősen ajánlott! Legyél akár tántorgó zombi, „rave”isztő vámpír vagy beitalozott boszorkány!
Jegyek kaphatók a cooltix.hu oldalán.
Havervagy halloween
10. 31., péntek, 19.00
Bar of Legends esport bár
Klikkesedésmentes Havervagy halloween zombuló haverokkal!
Várunk minden haverkodós boszorkányt, hóhért, zombit, horrorhőst és hősnőt, meg egyéb haláli figurát! Ne vedd magad túl komolyan, de beöltözni nem kötelező!
Sopron
III. Soproni Halloween
10. 31., péntek, 16.00-22.00
Készülj fel egy hátborzongatóan vidám estére, ahol a rémisztő jelmezek, a szellemes dekorációk és a kacajok egyszerre kelnek életre!
Nem kötelező, de erősen ajánlott, hogy a szülők is beöltözzenek hidd el, megéri! A legjobb jelmezek és a legijesztőbben (vagy éppen legviccesebben) feldíszített házak rémisztően jó díjakat zsebelhetnek be.
Piéta halloween party és koncert
10. 31., péntek, 18.00
Piéta Kultúrudvar (Várkerület 65.)
Gyere jelmezben! Borzongás és értékes nyeremények.
Zenél Tóth Betti és Kiss Noró.
Pannonhalma
Kísérteties party
10. 31., péntek, 20.00
Kazinczy Ferenc Művelődési Ház
Készülj egy éjszakára, amikor a jókedv és a borzongás kéz a kézben jár! Garantált a jó zene, a rémisztően jó hangulat és a felejthetetlen éjszaka!
Belépő: egy tál rettentő sütemény vagy harapnivaló, amit megoszthatsz a többiekkel.
Belépés: 18 év felettieknek!
Fertőd
Eszterházi Forgatag
Esterházy Kastély
Csatlakozzon egy különleges Halloween-napra! Kicsiknek és nagyoknak egyaránt izgalmas programokkal várják a látogatókat.
ézműves Vásár - 10:00-21:00 óráig
Gyermekprogramok: Halloweeni kincskeresés az angol parkban: 10:00–12:00, 1000 Ft/fő (Kincskereső lap a jegypénztárban átvehető) 12:00–17:00 Tök Jó Játszópark. 12:00–17:00 Őszi festősarok. 2500 Ft/fő Üveges Eszter: fényfűzéres lámpás festés 4000 Ft/fő
Tárlatvezetés: Pincétől a padlásig – a belépőjeggyel a fényparkot is megtekinthetik a vendégek.
Őszi fotósarok: Fotófal, dísztökök, meleg fények.
Fertődi Cukorkagyűjtési pont a Díszkapunál: 15.00–21.00
17-00 után a program a Fénypark belépődíj megváltása ellenében látogatható 21.00 óráig.
Abda
Szezonzáró Halloweeni Hétvége
Avalon Lovasudvar és Élménypark (Abda, Pagony 27.)
Szuper programokkal készülünk a szezon utolsó hétvégéjére!
A legkisebbek különböző ügyességi, bátorság próbákon gyűjthetik a finomságokat
Lovasbemutató és házi verseny
Tökfaragás (saját tök szükséges, a legjobbakat díjazzuk)
Arc festés és csillám tetoválás, póni lovaglás, légvár, állatsimogatók, elektromos quadok, óriási játszótér, családi kódfejtő játék, kalózhajó, legó szoba.
Nyitvatartás: 10:00-18:00
Minden jelmezben érkező vendégünknek -50% a belépő árából.
Töltéstava
Halloween a Kimba Parkban
Töltéstava,Fehérvári út 2.
október 30-november 2. között 14.00 órától Halloween Cirkusz Show
Halloween arcfestés.
október 31-én 13:00 órakor a cirkuszi sátorban jelmezverseny, szuper nyereményekkel!