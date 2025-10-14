Diákok pályakezdés előtt - Mennyi előnnyel jár a külföldi tapasztalat?

Július elején indult útnak a diákcsoport, összesen 22 napot töltöttek Portugáliában. Braga városa mellett, ellátogattak Portoba és Lisszabonba is, amelyet több hetes kutatómunka és felkészülés előzött meg.

A győri iskola most járt először Portugáliában.

Fotó: Csapó Balázs

A győri iskola most járt először Portugáliában, pedig az Erasmus+ programnak köszönhetően már szinte egész Európát bejárhatták. A diákok beszámoltak az utazási élményeikről, hogy milyen szállásokon szálltak meg és milyen programokon vettek részt. Számos látványosságot láttak, és kipróbálhatták a helyi gasztronómiai kínálatot is.

A 12 tanuló hat munkahelyen dolgozhatott, volt aki játékboltba, bútor üzletbe, egészségügyi áruházba, kis vegyesboltba kapott állást.

A külföldi gyakorlatszerzést követően a résztvevők átbeszélték, kire milyen hatással volt ez a nem mindennapi tapasztalás. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nőtt az elhelyezkedési esélyük, biztosabb szakmai tudásra tettek szert, problémamegoldó készségük fejlődött és sokat tanultak az önállóságról. A projekt hatására többen átgondolták továbbtanulási céljaikat.