Erasmus +

1 órája

Diákok pályakezdés előtt - Mennyi előnnyel jár a külföldi tapasztalat?

Előadást tartottak a Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum 12 fős tanulócsoportjának külföldi szakmai gyakorlatáról.

Kisalföld.hu
Július elején indult útnak a diákcsoport.

Fotó: Csapó Balázs

Július elején indult útnak a diákcsoport, összesen 22 napot töltöttek Portugáliában. Braga városa mellett, ellátogattak Portoba és Lisszabonba is, amelyet több hetes kutatómunka és felkészülés előzött meg. 

A győri iskola most járt először Portugáliában.
Fotó: Csapó Balázs

A győri iskola most járt először Portugáliában, pedig az Erasmus+ programnak köszönhetően már szinte egész Európát bejárhatták. A diákok beszámoltak az utazási élményeikről, hogy milyen szállásokon szálltak meg és milyen programokon vettek részt. Számos látványosságot láttak, és kipróbálhatták a helyi gasztronómiai kínálatot is.

A 12 tanuló hat munkahelyen dolgozhatott, volt aki játékboltba, bútor üzletbe, egészségügyi áruházba, kis vegyesboltba kapott állást.

A külföldi gyakorlatszerzést követően a résztvevők átbeszélték, kire milyen hatással volt ez a nem mindennapi tapasztalás. Abban mindannyian egyetértettek, hogy nőtt az elhelyezkedési esélyük, biztosabb szakmai tudásra tettek szert, problémamegoldó készségük fejlődött és sokat tanultak az önállóságról. A projekt hatására többen átgondolták továbbtanulási céljaikat.

 

