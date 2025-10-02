október 2., csütörtök

Így készül az őszi kamra piros kincse, a paprikalekvárt nem lehet megunni - videó

Címkék#Győr#receptkönyv#felvidéki#kápiapaprika#paprikalekvár#pritaminpaprika

Paprikakrém, erőspista, ajvár, sok hasonlót ismerünk, de ez az eddigi receptúráknál is finomabb paprikakrém. Az Én receptkönyvem következő adásában Szarka Zsófi gasztroújságíró, szakács a királyrévi (Felvidék) nagymamájának ínyenc receptjét, a paprikalekvárt készíti el.

Kisalföld.hu
Így készül az őszi kamra piros kincse, a paprikalekvárt nem lehet megunni - videó

Fotó: Molcsányi Máté

A paprika minden formája kelendő Győrben, egy helyi kereskedő szerint igen jól fogy - írtuk piaci körképünk legutóbbi cikkében. Így hát mi más készülhetne a Kisalföld főzőműsor, az Én receptkönyvem következő adásában, mint egy jó paprikalekvár

paprikalekvár
Paprikalekvár, ahogyan a nagyi készíti. Ez lesz idén a kamra kincse. 
Fotó: Molcsányi Máté

Paprikalekvár, aminek nem lehet ellenálni

- Ezt a piros kencét évtizedek óta készítik, de eddig még nem sikerült eleget főzni belőle, mert minden évben nagyon gyorsan elfogy, ez a legértékesebb kence a spájz polcain - vallja Zsófi. A főzőműsor végén előkerül a Szarka nagymama eredeti receptkönyve is, melyből megtudhatjuk, milyen ételekbe ajánlott használni leginkább a paprikakrémet. Érdemes velünk tartani!

 

 

