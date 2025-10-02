5 órája
Így készül az őszi kamra piros kincse, a paprikalekvárt nem lehet megunni - videó
Paprikakrém, erőspista, ajvár, sok hasonlót ismerünk, de ez az eddigi receptúráknál is finomabb paprikakrém. Az Én receptkönyvem következő adásában Szarka Zsófi gasztroújságíró, szakács a királyrévi (Felvidék) nagymamájának ínyenc receptjét, a paprikalekvárt készíti el.
Fotó: Molcsányi Máté
A paprika minden formája kelendő Győrben, egy helyi kereskedő szerint igen jól fogy - írtuk piaci körképünk legutóbbi cikkében. Így hát mi más készülhetne a Kisalföld főzőműsor, az Én receptkönyvem következő adásában, mint egy jó paprikalekvár.
Paprikalekvár, aminek nem lehet ellenálni
- Ezt a piros kencét évtizedek óta készítik, de eddig még nem sikerült eleget főzni belőle, mert minden évben nagyon gyorsan elfogy, ez a legértékesebb kence a spájz polcain - vallja Zsófi. A főzőműsor végén előkerül a Szarka nagymama eredeti receptkönyve is, melyből megtudhatjuk, milyen ételekbe ajánlott használni leginkább a paprikakrémet. Érdemes velünk tartani!