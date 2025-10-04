Paprikalekvár - A felvidéki nagyi titkos receptjét áruljuk el - fotók, videó

Ahogyan már a beharangozó cikkünkben is említettük, az Én receptkönyvem következő adásában Szarka Zsófi gasztorújságíró és szakács elárulja felvidéki nagymamája paprikalekvár receptjét, amely szó szerint függőséget okoz!

Szarka Zsófi megosztja olvasóinkkal nagymamája féltve őrzött paprikakrémjét, a felvidéki paprikalekvárt. Fotó: Molcsányi Máté

Házi paprikakrém télire - Ezer ízzel kombinálható

- Nagyanyám sokáig titkolta ezt a receptet, de végül megosztotta velünk, sőt az eredeti leírást követem azóta is a receptfüzetében. Édes, szép piros, vastag húsú kápiapaprikából vagy pritaminpaprikából készül ez az ízes kence,kevés fűszerrel és viszonylag gyorsan. Kicsit édes, enyhén fűszeres, és ha akarjuk csípős is lehet. Vajaskenyérre, de pörköltekbe egyaránt mennyei - emelte ki.

- Három kilogramm kápia paprikát felszeletelek, a magházát eldobom, de a maradék magokat én benne hagyom. Szerintem úgy gusztusosabb. Egy kilogramm hagymát is pucolok mellé, illetve két nagy gerezd fokhagymát. Mama korábban húsdarálóval, de én most már a gyorsaság kedvéért, egy késes robotgéppel darálom le a hagymát és a paprikát is. Majd mehet minden a fazékba. Ehhez adom hozzá a sót, cukrot, olajat és a tartósítószert - sorolja a lépéseket Szarka Zsófi.

Egy kis cukor és ecet teszi teljessé és karakteressé a felvidéki paprikalekvárt. Fotó: Molcsányi Máté

A felvidéki származású szakács a szlovák ’zelko’ nevű tartósítószert használja a paprikalekvár recepthez, amit átszitál, hogy a nagyobb darabok ne menjenek bele. De bátran használhatunk már is, ha el szeretnénk tenni télire.

-Harminc percig közepes lángon főzöm az élénk piros krémet. Három kilogramm paprikából kb 7-8 kisüvegbe elég paprikalekvárunk lesz. Mikor megfőtt, ecetet adok hozzá, esetleg chilit és az üvegekbe töltöm. Száraz dunsztba teszem, azaz fejjel lefelé fordítom, majd plédekbe bugyolálva másnap reggelig hagyom kihűlni a melegben. Ha biztosra akarunk menni, kidunsztolhatjuk sütőben.