Ötös lottó

1 órája

Ezzel az öt számmal lehetett nagyot szakítani

Mutatjuk a nyerőszámokat, ez az öt volt most szombaton a nyerő. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu
Forrás: veol.hu

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

Nyerőszámok:

  • 11 (tizenegy)
  • 15 (tizenöt)
  • 31 (harmincegy)
  • 75 (hetvenöt)
  • 79 (hetvenkilenc)

Joker: 456036

Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint; 3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint; 2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.

Egy telitalálatos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.

 

