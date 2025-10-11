Ötös lottó
Ezzel az öt számmal lehetett nagyot szakítani
Mutatjuk a nyerőszámokat, ez az öt volt most szombaton a nyerő. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki.
Forrás: veol.hu
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
Nyerőszámok:
- 11 (tizenegy)
- 15 (tizenöt)
- 31 (harmincegy)
- 75 (hetvenöt)
- 79 (hetvenkilenc)
Joker: 456036
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint; 3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint; 2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint.
Egy telitalálatos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.
