Ötös lottó 1 órája

Ezzel az öt számmal lehetett nagyot szakítani

Mutatjuk a nyerőszámokat, ez az öt volt most szombaton a nyerő. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a következő számokat húzták ki.

Forrás: veol.hu

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón: Nyerőszámok: 11 (tizenegy)

(tizenegy) 15 (tizenöt)

(tizenöt) 31 (harmincegy)

(harmincegy) 75 (hetvenöt)

(hetvenöt) 79 (hetvenkilenc) Joker: 456036 Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; 4 találatos szelvény 23 darab, nyereményük egyenként 1 925 810 forint; 3 találatos szelvény 1841 darab, nyereményük egyenként 25 325 forint; 2 találatos szelvény 58 628 darab, nyereményük egyenként 3060 forint. Egy telitalálatos Joker-volt, nyereménye 44 915 720 forint.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!