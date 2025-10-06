Megjöttünk
1 órája
Öt kisbaba született Sopronban a hétvégén
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Október 3-án születtek: Pócza Bendegúz (Kópháza), Sebestyén Ábel (Fertőszentmiklós)
Október 4-én születtek: Tóth Benett Imre (Sopron), Farkas Kornél ( Sopron), Locsmándi Júlia (Nagycenk)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre