Öt kisbaba született kedden Győrben és Monsonmagyaróváron, mutatjuk milyen szép neveket kaptak
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 28-án születtek Győrben: Kaszab Zselyke Zsófia (Ács), Major Ádám (Ács), Frank Hanna (Győr).
Október 28-án születtek Mosonmagyaróváron: Kanavosz Teó (Mosonmagyaróvár), Rácz Milena (Mosonmagyaróvár).
