Öt kisbaba született kedden Győrben és Monsonmagyaróváron, mutatjuk milyen szép neveket kaptak

Címkék#megjöttünk#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu

Október 28-án születtek Győrben: Kaszab Zselyke Zsófia (Ács), Major Ádám (Ács), Frank Hanna (Győr).

Október 28-án születtek Mosonmagyaróváron: Kanavosz Teó (Mosonmagyaróvár), Rácz Milena (Mosonmagyaróvár).

