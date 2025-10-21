Gólyahír
1 órája
Öt kisbaba született hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 20-án születtek:
Győrben: Ali Levente (Dunaszeg), Lacsik Emma Leona (Győr).
Mosonmagyaróváron: Varga Panka Éva (Dunakiliti), Kovács Nadin Luna (Hegyeshalom), Világi Alíz (Kisbodak).
