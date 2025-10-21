október 21., kedd

Öt kisbaba született hétfőn Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Forrás: pexels.com

Október 20-án születtek:

Győrben: Ali Levente (Dunaszeg), Lacsik Emma Leona (Győr).

Mosonmagyaróváron: Varga Panka Éva (Dunakiliti), Kovács Nadin Luna (Hegyeshalom), Világi Alíz (Kisbodak).

