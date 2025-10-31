Megjöttünk
3 órája
Öt kisbaba is született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Október 29-én született Sopronban: Kovács Azra Emma (Sopron).
Október 30-án születettek Sopronban: Tóth Márton (Sopron), Horváth Patrik Örs (Nemescsó), Islai Márk Noel (Kapuvár), Elek Abigél (Sopron).
