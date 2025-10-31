október 31., péntek

Öt kisbaba is született a napokban Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu

Október 29-én született Sopronban: Kovács Azra Emma (Sopron). 

Október 30-án születettek Sopronban: Tóth Márton (Sopron), Horváth Patrik Örs (Nemescsó), Islai Márk Noel (Kapuvár), Elek Abigél (Sopron). 

