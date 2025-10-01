Megjöttünk
2 órája
Öt csöppség született kedden Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Szeptember 30-án születtek:
Győrben: Tüske Léda (Nyúl), Bak Szofia (Győrújfalu), Szigeti Boglárka (Vámosszabadi), Tatár-Kis János (Győr).
Mosonmagyaróváron: Papp Benett Benjamin (Mosonmagyaróvár).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre