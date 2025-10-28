október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Irány!

43 perce

3+1 tuti családi program az őszi szünetre

Címkék#sopron#bobpálya#állatkert#család#Eszterháza#szünet#Pozsony#őszi szünet#fertődi Esterházy-kastély

Eszterházán forgatag, Sopronban a bobpálya várja a családokat. Az őszi szünetben a győri és a pozsonyi állatkertbe is érdemes elmenni.

Kisalföld.hu

Az őszi szünetben számos nagyszerű program és tuti borzongás várja a családokat több helyszínen. A kisalfold.hu három megyei és egy pozsonyi programot gyűjtött össze és ajánl mindenkinek. Az őszi szünet már nemcsak pihenés, hanem közös élményszerzésre is kiváló alkalom.

őszi szünet
Az őszi szünetben a tökfaragás se maradjon el - Fotó: Shutterstock

1. Különleges Halloween-nap Eszterházán kicsiknek és nagyoknak izgalmas programok

 Félelmetesen jó hangulat,  Halloween-i kincskeresés az angol parkban, sok-sok program gyerekeknek.

2. Száguldás az őszi szünetben a bobbal

Csodás csúszás az őszi erdőben.

3. Három halloweeni est a győri állatkertben

Ne hagyja ki Magyarország legnagyobb capybara csapatát sem Győrben!

+1 - Őszi szünet a Pozsonyi Állatkertben

A pozsonyi állatkertben sem unatkozik, aki ellátogat a szlovák fővárosba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu