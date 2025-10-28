2 órája
3+1 tuti családi program az őszi szünetre
Eszterházán forgatag, Sopronban a bobpálya várja a családokat. Az őszi szünetben a győri és a pozsonyi állatkertbe is érdemes elmenni.
Az őszi szünetben számos nagyszerű program és tuti borzongás várja a családokat több helyszínen. A kisalfold.hu három megyei és egy pozsonyi programot gyűjtött össze és ajánl mindenkinek. Az őszi szünet már nemcsak pihenés, hanem közös élményszerzésre is kiváló alkalom.
1. Különleges Halloween-nap Eszterházán kicsiknek és nagyoknak izgalmas programok
Félelmetesen jó hangulat, Halloween-i kincskeresés az angol parkban, sok-sok program gyerekeknek.
2. Száguldás az őszi szünetben a bobbal
Csodás csúszás az őszi erdőben.
3. Három halloweeni est a győri állatkertben
Ne hagyja ki Magyarország legnagyobb capybara csapatát sem Győrben!
+1 - Őszi szünet a Pozsonyi Állatkertben
A pozsonyi állatkertben sem unatkozik, aki ellátogat a szlovák fővárosba.