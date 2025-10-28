3+1 tuti családi program az őszi szünetre

Az őszi szünetben számos nagyszerű program és tuti borzongás várja a családokat több helyszínen. A kisalfold.hu három megyei és egy pozsonyi programot gyűjtött össze és ajánl mindenkinek. Az őszi szünet már nemcsak pihenés, hanem közös élményszerzésre is kiváló alkalom.

Az őszi szünetben a tökfaragás se maradjon el - Fotó: Shutterstock

1. Különleges Halloween-nap Eszterházán kicsiknek és nagyoknak izgalmas programok

Félelmetesen jó hangulat, Halloween-i kincskeresés az angol parkban, sok-sok program gyerekeknek.

2. Száguldás az őszi szünetben a bobbal

Csodás csúszás az őszi erdőben.

3. Három halloweeni est a győri állatkertben

Ne hagyja ki Magyarország legnagyobb capybara csapatát sem Győrben!

+1 - Őszi szünet a Pozsonyi Állatkertben

A pozsonyi állatkertben sem unatkozik, aki ellátogat a szlovák fővárosba.