1 órája
Öt csodás őszi úticél a hosszú hétvégére
A hosszú hétvége küszöbén állva már mindenki tervezgeti a négy nap programjait. Mutatjuk melyek a legjobb őszi kirándulóhelyek a vármegyében és egyet a szomszéd megyében.
A ledolgozásnak köszönhetően négy napos hosszú hétvégének örülhetünk október 23 és 26 között. A természet ilyenkor mutatja legszebb arcát és sokan keresnek szabadidős programokat. Nem is kell feltétlen messzire mennünk, ha gyönyörű helyeket szeretnénk meglátogatni, ezek a legszebb őszi kirándulóhelyek Győr-Moson-Sopronban.
Legjobb őszi kirándulóhelyek
Érdemes kihasználni a lágyabb ősz utolsó napjait, mielőtt megérkezik a télbe hajló novemberi időjárás. Ráadásul a hosszú hétvége négy napjából három során még élvezhetjük a tovább tartó világosságot. Aki viszont vasárnap adja túrázásra a fejét annak érdemes odafigyelnie, mert az óraátállítás miatt a szokotthoz képest egy órával korábban fog sötétedni!
Régi idők háza táján
A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén lévő Lászlómajorban, az Esterházyak egykori majorsági központjában alakították ki a régi magyar háziállatfajtákat bemutató, kiállításokkal fűszerezett új nemzeti parki látogatóhelyet. Több mint egy tucat őshonos állatfaj több mint háromszáz példánya tekinthető meg méltó és biztonságos körülmények között. A Sarródon érdemes körülnézni: a tájház a nyeregtetős parasztházak formáját mutatja. Fertőújlakon a felújított templom, a Hídimajor, azaz a nemzeti park szürke marháinak téli szállása és a Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont jelent látványosságot.
Gyógyító víz lélek melengető bor
Sopron belvárosától mindössze hét kilométerre bájos falu várja az utazókat. Gyönyörű természeti környezetben fekszik, a tóra néző domboldalakon híresen jó szőlő terem. A helyi termelők borát muszáj megkóstolni, ahogy Balfon csaknem kötelező egy jó halászlére is betérni valamelyik vendéglőbe. A XX. század fordulóján kezdődött a gyógyvíz palackozása.
A Balf kútjaiból feltörő természetes ásványvizet elsősorban a hurutos gyomorpanaszok ellen javasolták. Öt különböző forrásból nyerik a gyógyvizet, ezek mindegyike egyedi összetételű, alkáli-karbonátos, kénes gyógyvíz. Legfontosabb tulajdonsága, hogy serkenti a szervezet oxidációs folyamatait, élénkítően hat testre és lélekre. Bárki megkóstolhatja, ha felkeresi az ivókutat, ami a Fertőrákos felé vezető út jobb oldalán található.
Aranymosók nyomában
Dunasziget és Ásványráró a Szigetköz kincsesládája. Őszi természetjáráshoz keresve sem lehet jobb helyszínt találni. A Duna mentén számos túraútvonal várja a kirándulókat, hogy felfedezzék az őszi természet minden szépségét. A ritkásabb aljnövényzetnek köszönhetően pedig a túrázók a térségben élő hódokat is megpillanthatják.
A Dunaszigeti Erdei Iskola, Kulcsosház és Tájközpontban számtalan színes programmal várják a látogatókat, melyeken keresztül megismerkedhetnek a természettel.Interaktív játékon szimulálják a madárvonulást, egy másik játék segítségével a Duna vízgyűjtőjének kőzeteit is beazonosíthatják kicsik és nagyok. Az aranymosás után kincsekkel a zsebünkben térhetünk haza. A programokról és a szálláslehetőségről a Pisztráng Kör oldalán tájékozódhatnak.
Szegények doktora
Épített látványosság a dunakiliti-i duzzasztómű. A fenékküszöbbel a szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszerrel kulcsműtárgyai, amelyek megmentették a térség égkövét, Szigetközt, a teljes pusztulástól.
A település is tartogat érdekes látnivalókat. A 2015-ös Virágos Magyarországért verseny fődíjas faluja, a humanitárius település természeti, egyházi és történelmi értékeit is ajánljuk. A település neves szülöttje dr. Batthyány-Strattmann László. A„szegények orvosaként” ismert híres szemész emléke elevenen él. Szülőházában ma a iskolának ad otthont.
A leghíresebb ménes
A vármegyén kívülre is érdemes tekinteni. Győrtől mindössze 30 perc autóútra található Bábolna. A híres ménesudvar remek hétvégi program, ahol a ló tenyésztés története és a rengeteg csillogó serleg mellett a ma is sikerrel működő ménesudvar életébe is be lehet pillantani. Az istállókhoz a Szapáry-kastély kapuján át vezet az út. A látogatónak olyan érzése támad, mintha egy másik korba lépne át, a barokk stílusú kastély Bábolna legrégebbi épülete, az 1700-as évek elején épült udvarház az 1810-es években nyerte el mai formáját. Az impozáns épületek mellett természetesen lovakkal is találkozhatunk Bábolnán, a ménesudvar jobb és bal oldalán kaptak helyet a kanca- és ménesistállók.
Emellett csendes őszi sétához kiváló a méltán ismert Bábolnai Arborétum és Állatpark, ahol a több száz fa- és cserjefaj mellett őshonos háziállatokat, állatsimogatót és vadon élő állatokat is megfigyelhetnek a látogatók.