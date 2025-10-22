Öt csodás őszi úticél a hosszú hétvégére

A ledolgozásnak köszönhetően négy napos hosszú hétvégének örülhetünk október 23 és 26 között. A természet ilyenkor mutatja legszebb arcát és sokan keresnek szabadidős programokat. Nem is kell feltétlen messzire mennünk, ha gyönyörű helyeket szeretnénk meglátogatni, ezek a legszebb őszi kirándulóhelyek Győr-Moson-Sopronban.

Eldugott szépség Sopron tőszomszédságában. Balf sok minden mellett a jó borokról ismert. Joggal szerepel a legjobb őszi kirándulóhelyek közt.

Legjobb őszi kirándulóhelyek

Érdemes kihasználni a lágyabb ősz utolsó napjait, mielőtt megérkezik a télbe hajló novemberi időjárás. Ráadásul a hosszú hétvége négy napjából három során még élvezhetjük a tovább tartó világosságot. Aki viszont vasárnap adja túrázásra a fejét annak érdemes odafigyelnie, mert az óraátállítás miatt a szokotthoz képest egy órával korábban fog sötétedni!

Régi idők háztáji állataiban gyönyörködhetünk Sarródon.

Régi idők háza táján

A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén lévő Lászlómajorban, az Esterházyak egykori majorsági központjában alakították ki a régi magyar háziállatfajtákat bemutató, kiállításokkal fűszerezett új nemzeti parki látogatóhelyet. Több mint egy tucat őshonos állatfaj több mint háromszáz példánya tekinthető meg méltó és biztonságos körülmények között. A Sarródon érdemes körülnézni: a tájház a nyeregtetős parasztházak formáját mutatja. Fertőújlakon a felújított templom, a Hídimajor, azaz a nemzeti park szürke marháinak téli szállása és a Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont jelent látványosságot.

A Balfi gyógyvizet senkinek nem kell bemutatni. Biciklis turisták is előszeretettel látogatják a települést.

Gyógyító víz lélek melengető bor

Sopron belvárosától mindössze hét kilométerre bájos falu várja az utazókat. Gyönyörű természeti környezetben fekszik, a tóra néző domboldalakon híresen jó szőlő terem. A helyi termelők borát muszáj megkóstolni, ahogy Balfon csaknem kötelező egy jó halászlére is betérni valamelyik vendéglőbe. A XX. század fordulóján kezdődött a gyógyvíz palackozása.

A Balf kútjaiból feltörő természetes ásványvizet elsősorban a hurutos gyomorpanaszok ellen javasolták. Öt különböző forrásból nyerik a gyógyvizet, ezek mindegyike egyedi összetételű, alkáli-karbonátos, kénes gyógyvíz. Legfontosabb tulajdonsága, hogy serkenti a szervezet oxidációs folyamatait, élénkítően hat testre és lélekre. Bárki megkóstolhatja, ha felkeresi az ivókutat, ami a Fertőrákos felé vezető út jobb oldalán található.