október 22., szerda

Előd névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

1 órája

Öt csodás őszi úticél a hosszú hétvégére

Címkék#bor#túraútvonal#kirándulóhely#őszi túrázás#Szigetköz

A hosszú hétvége küszöbén állva már mindenki tervezgeti a négy nap programjait. Mutatjuk melyek a legjobb őszi kirándulóhelyek a vármegyében és egyet a szomszéd megyében.

Kisalföld.hu

A ledolgozásnak köszönhetően négy napos hosszú hétvégének örülhetünk október 23 és 26 között. A természet ilyenkor mutatja legszebb arcát és sokan keresnek szabadidős programokat. Nem is kell feltétlen messzire mennünk, ha gyönyörű helyeket szeretnénk meglátogatni, ezek a legszebb őszi kirándulóhelyek Győr-Moson-Sopronban.

Eldugod szépség Sopron tőszomszédságában. Balf sok minden mellett a jó borokról ismert. Joggal szerepel a legjobb őszi kirándulóhelyek közt.
Eldugott szépség Sopron tőszomszédságában. Balf sok minden mellett a jó borokról ismert. Joggal szerepel a legjobb őszi kirándulóhelyek közt.

Legjobb őszi kirándulóhelyek

Érdemes kihasználni a lágyabb ősz utolsó napjait, mielőtt megérkezik a télbe hajló novemberi időjárás. Ráadásul a hosszú hétvége négy napjából három során még élvezhetjük a tovább tartó világosságot. Aki viszont vasárnap adja túrázásra a fejét annak érdemes odafigyelnie, mert az óraátállítás miatt a szokotthoz képest egy órával korábban fog sötétedni!

Régi idők háztáji állataiban gyönyörködhetünk Sarródon.

Régi idők háza táján

A Fertő–Hanság Nemzeti Park területén lévő Lászlómajorban, az Esterházyak egykori majorsági központjában alakították ki a régi magyar háziállatfajtákat bemutató, kiállításokkal fűszerezett új nemzeti parki látogatóhelyet. Több mint egy tucat őshonos állatfaj több mint háromszáz példánya tekinthető meg méltó és biztonságos körülmények között. A Sarródon érdemes körülnézni: a tájház a nyeregtetős parasztházak formáját mutatja. Fertőújlakon a felújított templom, a Hídimajor, azaz a nemzeti park szürke marháinak téli szállása és a Csapody István Természetiskola és Látogatóközpont jelent látványosságot.

A Balfi gyógyvizet senkinek nem kell bemutatni. Biciklis turisták is előszeretettel látogatják a települést.

Gyógyító víz lélek melengető bor

Sopron belvárosától mindössze hét kilométerre bájos falu várja az utazókat. Gyönyörű természeti környezetben fekszik, a tóra néző domboldalakon híresen jó szőlő terem. A helyi termelők borát muszáj megkóstolni, ahogy Balfon csaknem kötelező egy jó halászlére is betérni valamelyik vendéglőbe. A XX. század fordulóján kezdődött a gyógyvíz palackozása.

A Balf kútjaiból feltörő természetes ásványvizet elsősorban a hurutos gyomorpanaszok ellen javasolták. Öt különböző forrásból nyerik a gyógyvizet, ezek mindegyike egyedi összetételű, alkáli-karbonátos, kénes gyógyvíz. Legfontosabb tulajdonsága, hogy serkenti a szervezet oxidációs folyamatait, élénkítően hat testre és lélekre. Bárki megkóstolhatja, ha felkeresi az ivókutat, ami a Fertőrákos felé vezető út jobb oldalán található.

Számos túraútvonalon gyönyörködhetünk a Szigetköz őszi pompájában Dunasziget és Ásványráró környékén.

Aranymosók nyomában

Dunasziget és Ásványráró a Szigetköz kincsesládája. Őszi természetjáráshoz keresve sem lehet jobb helyszínt találni. A Duna mentén számos túraútvonal várja a kirándulókat, hogy felfedezzék az őszi természet minden szépségét. A ritkásabb aljnövényzetnek köszönhetően pedig a túrázók a térségben élő hódokat is megpillanthatják.

A Dunaszigeti Erdei Iskola, Kulcsosház és Tájközpontban számtalan színes programmal várják a látogatókat, melyeken keresztül megismerkedhetnek a természettel.Interaktív játékon szimulálják a madárvonulást, egy másik játék segítségével a Duna vízgyűjtőjének kőzeteit is beazonosíthatják kicsik és nagyok. Az aranymosás után kincsekkel a zsebünkben térhetünk haza. A programokról és a szálláslehetőségről a Pisztráng Kör oldalán tájékozódhatnak.

Impozáns jelenség a Szigetköz megmentésének egyik kulcs eleme a dunakiliti-i duzzasztómű.
Impozáns jelenség a Szigetköz megmentésének egyik kulcs eleme a dunakiliti-i duzzasztómű.
Fotó: HACAI

Szegények doktora

Épített látványosság a dunakiliti-i duzzasztómű. A fenékküszöbbel a szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszerrel kulcsműtárgyai, amelyek megmentették a térség égkövét, Szigetközt, a teljes pusztulástól. 

A település is tartogat érdekes látnivalókat. A 2015-ös Virágos Magyarországért verseny fődíjas faluja, a humanitárius település természeti, egyházi és történelmi értékeit is ajánljuk. A település neves szülöttje dr. Batthyány-Strattmann László. A„szegények orvosaként” ismert híres szemész emléke elevenen él. Szülőházában ma a iskolának ad otthont.

A leghíresebb ménes

A vármegyén kívülre is érdemes tekinteni. Győrtől mindössze 30 perc autóútra található Bábolna. A híres ménesudvar remek hétvégi program, ahol a ló tenyésztés története és a rengeteg csillogó serleg mellett a ma is sikerrel működő ménesudvar életébe is be lehet pillantani. Az istállókhoz a Szapáry-kastély kapuján át vezet az út. A látogatónak olyan érzése támad, mintha egy másik korba lépne át, a barokk stílusú kastély Bábolna legrégebbi épülete, az 1700-as évek elején épült udvarház az 1810-es években nyerte el mai formáját. Az impozáns épületek mellett természetesen lovakkal is találkozhatunk Bábolnán, a ménesudvar jobb és bal oldalán kaptak helyet a kanca- és ménesistállók.

Emellett csendes őszi sétához kiváló a méltán ismert Bábolnai Arborétum és Állatpark, ahol a több száz fa- és cserjefaj mellett őshonos háziállatokat, állatsimogatót és vadon élő állatokat is megfigyelhetnek a látogatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu